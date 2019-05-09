CHP’li Öztrak: Millet geçim, iktidar seçim derdinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ‘sandık darbesi’ olarak nitelediği Yüksek Seçimk Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimine ilişkin iptal kararının ekonominin üstündeki yükü daha da artırdığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

YSK, sandıkların oluşumunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.



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Seçim belirsizliği nedeniyle yurtdışı borçlanma maliyetlerinin artacağı, bunun da fiyat pahalılığına sebep olacağını kaydeden CHP sözcüsü şu ifadeleri kullandı: “Son 39 günde dolar kurunda meydana gelen 69 kuruşluk artış şirketlerin bilançosuna 136 milyar liralık ek zarar olarak yansıyacak. Sandık darbesi milletimizin sırtına da büyük yükler yüklecektir.”

‘Milletimiz seçim değil geçim peşinde’

Öztrak, YSK’nın iptal kararının sadece Ekrem İmamoğlu’nu değil, 82 milyon vatandaşı mağdur ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Milletimiz seçim değil geçim peşinde. Milleti unuttular. Millet feryat etmeye başladığında hemen rahatsız oluyorlar. Vatandaşa ayar vermeye kalkıyorlar.”

‘Bahçeli Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldırabiliyorsa kaldırsın’

Öztrak’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği “Gel dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum” sözleri de soruldu.

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Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadıklarını belirten Öztrak, “MHP grubunun lideri Bahçeli’ye hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar” diye konuştu.



