CHP’li Öztrak: Kanal İstanbul’a milyarlarlaca dolar ayrılırken fakirin evi başına yıkılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ayçiçeği ithalat rakamlarını paylaşarak AKP iktidarının çiftçiye sırtını döndüğünü vurguladı. Öztrak, Kanal İstanbul için de “Çılgın proje dedikleri bu işe milyarlarca dolar yatırmaya hazırlanıyorlar, öbür tarafta kentsel dönüşüme para veremedikleri için depremde insanlarımız ölüyor” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Partisinin Edirne İl Kongresi’nde konuşan Öztrak, AKP hükümetinin hem ekonomi hem de tarım politikalarına yönelik icraatlarına değindi.

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Son 16 yıllık ayçiçeği ithalatı rakamlarından örnekler vererek iktidarı eleştiren CHP’li Öztrak, Türkiye’nin 2013 yılındaki milli gelirinin bugün 200 milyar dolar düştüğünü söyledi.

CHP genel başkan yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem aşımız, hem de işimiz son 5-6 yılda küçüldükçe küçüldü. 2013 yılında bu ülkede yarattığımız milli gelir 956 milyar dolardı. Bugün bu 749 milyar dolara düştü. Yani cebimizden 201 milyar dolar gitti. İyi yönetiliyoruz diyebilir miyiz? Bu gidişin sonu gelmez, taşıma suyuyla değirmen dönmez, el atına binen tez iner.”

‘Kanal İstanbul Trakya’yı ikiye bölecek’

Kanal İstanbul projesiyle Trakya’nın parçalanıp bölüneceğini belirten Öztrak şunları söyledi: “Trakya’yı Anadolu’dan koparmak istiyorlar. Kanal İstanbul diyerek güzelim Trakya’yı ikiye bölüp parçalayacaklar. Trakya’nın bereketli topraklarına yapılan bu ihaneti kabul edecek miyiz? Çılgın proje dedikleri bu işe milyarlarca dolar yatırmaya hazırlanıyorlar, öbür tarafta kentsel dönüşüme para veremedikleri için depremde insanlarımız ölüyor. Yoksulların evleri başlarına yıkılıyor.”

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‘Son yılda ayçiçeği ithalatına 16.5 milyar dolar ödenmiş’

Konuşmasının devamında hükümetin ayçiçeği ithalatı politikasına da değinen Öztrak şöyle konuştu: “Edirne ve Trakya tarımın önemli bir merkezi. İktidarın tarımla ilgili politikaları ve ekonomik kriz çiftçilerimizi perişan etti. Türkiye’de üretilen yağlık ayçiçeğinin her 100 tonundan 13 tonu Edirne’mizde, 43 tonu ise Trakya’mızda üretiliyor. Geçen yıl yağlık ayçiçeği ithalatına 408 milyon dolar ödemiş ülkemiz. Önceki seneye göre ayçiçeği ithalatındaki artış yüzde 166, üçe katlanmış. Son 16 yılda yağlık ayçiçeğine tohumuna, küspesine yani ayçiçeği ithalatına ödenen para 16,5 milyar dolar. Kime gitmiş? Dışarıdaki çiftçiye gitmiş. Bunlar olağanüstü rakamlar.

‘Çiftçiye de millete de sırt dönmüşler’

Bütün bunlar yaşanırken bakan çıkıyor, almadığı ayçiçeğine fiyat kesiyor. Sonrada kooperatiflere alımı durduruyor, ayçiçeği fiyatları düşmeye başlıyor. Madem fiyat ilan ediyorsun, onun alım parasını da vereceksin kooperatiflere, ‘al bunu’ diye. Trakya’nın çiftçisinin primini düzgün versinler, mazot, gübre desteğini doğru düzgün versinler, göreceksiniz bu ithalatı nereye indiriyoruz. Bunlar çiftçiye de millete de sırtını dönmüş, milletin dertlerine kulakları sağır, gözleri kör.”

