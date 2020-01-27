CHP’li Öztrak: İktidar deprem enkazında şov yapıyor; toplanan vergiler nerede

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ‘deprem enkazında şov yaptığını’ belirtti ve deprem vergilerinin ‘nereye harcandığının konuşulması gerektiğini’ vurguladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

24 Ocak’ta, saat 20:55’te meydana gelen Elazığ merkezli depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi enkazdan kurtarılmıştı.

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Vatandaşın deprem vergisi hakkında soru sorduğunda ‘memur bakanlardan fırça yediğini’ söyleyen Öztrak şöyle devam etti “Enerji bakanı ‘Her şeyi devletten beklememeliyiz’ dedi. İçişleri bakanı, ‘Türkiye’nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak bu saatte yapılacabilecek insanlık dışı davranıştır’ diyerek iktidarlarına yönelik eleştirileri bastırmaya kalktı. Onun bıraktığı yerden AKP genel başkanı sözü devraldı, ’20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmıştır’ sorusunu ahlaksızlıkla suçladı. Madem ahlak tartışacağız, o zaman tartışmaya deprem için milletten toplanan vergilerin nereye harcandığını konuşarak en mantıklısı.”

‘Millete ‘depreme razı olun’ diyorlar’

Erdoğan’ın ‘Depremi durdurma şansımız var mı’ açıklamasını da eleştiren CHP sözcüsü, “Yani milletimize, ‘depreme razı olun’ telkininde bulunuyor. Bunları söyleyen Erdoğan, çok daha büyük depremlerde benzer kaderi Japonların neden yaşamadığını, milletimize söylemiyor” dedi.

’65 milyar TL deprem vergisi toplandı’

2004-2019 yılları arasında 65 milyar TL toplandığını ancak bu paranın nereye harcandığının açıklanmadığının altını çizen Öztrak, “Meclisimiz bunu üç ay önce tartışmak istemişti. Geçen ay da Türkiye’nin depreme hazırlık durumu araştırılsın diye Meclis’e bir önerge verildi. Bu önerge de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” ifadelerini kullandı.

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‘Deprem üzerinden siyaset yapmayın diyen iktidar enkazda siyasi şov yapıyor’

“Türkiye’nin depremlere hazırlık durumunu depremden önce tartışmayalım, depremde tartışmayalım, depremden sonra tartışmayalım. Peki biz bunu ne zaman tartışacağız?” diyen CHP’li Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Millet deprem paralarını sorunca iktidar deprem üzerinden siyaset yapmayın diyor, soranlara da soruşturma açıyor. Ama bakıyoruz iktidar deprem enkazında dahi siyasi şovu ihmal etmiyor.

Deprem bölgelerinde çalışmaların aksamaması için protokolün deprem bölgesine hemen gitmemesi genelde kabul gören bir yaklaşımdır. Orada çalışanlar, göçük altındakileri mi kurtaracak, protokolle mi ilgilenecek. Erdoğan çalışmaların sürdüğü alana yanında bir orduyla gidiyor. Bir de nasılsa denk geliyor, aynı anda göçük altından bir depremzede çıkarılıyor. Erdoğan’ın tam önünden geçiriliyor, o sırada da kameralarla bu görüntüler alınıp basına servis ediliyor.”