CHP’li Öztrak: İktidar belediyelerimize yargıyla el koyuyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin hukuksal olmayan yollara başvurduğunu kaydederek “Seçimle alamadıkları belediyelerimize yargıyla el koyuyorlar” dedi.

Yalova belediyesinde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan R.E.’nin yakalanmasının ardından sürdürülen soruşturma kapsamında, başkan yardımcısı Halit Güleç 10 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Başkan Vefa Salman ve tutuklu yardımcısı Güleç, İçişleri Bakanlığı’nca 27 Şubat günü görevden uzaklaştırılmıştı.

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Öztrak şunları söyledi: “En son Yalova’da yolsuzluğu bulup ortaya çıkaran belediye başkanımıza İçişleri Bakanlığı emri ile el çektirdiler. Yetmedi kendi partilerinden bir başkan vekilini de AK Parti üyesinin çok olduğu belediye meclisinde seçtirdiler. Yalova’da milletin iradesini gasp ettiler. Urla’da görevden alınan belediye başkanımız için aynı prosedür uygulanmadı. Orada belediye meclisinde çoğunluk bizde diye kaymakam, belediyeye kayyım atandı.”

‘Sihların susmasını olumlu buluyoruz’

İdlib’e ilişkin Moskova’da Rusya ile varılan mutabakatı olumlu bulduklarnı belirten Öztrak şöyle konuştu: “İdlib’de silahların şimdilik susmasını olumlu buluyor ve önemsiyoruz. Ancak sahadaki dengelerin son derece kırılgan olduğunu da görüyoruz. Suriye Arap Birlikleri’nin gerisinde kalan dokuz gözlem noktamız vakit geçmeden lojistik desteğin rahat yapılacağı güvenli yerlere çekilmelidir. Askerlerimizin sahadaki konumunu tehlikeye düşürmeden teröristlerle mücadele Rusya ve Suriye Arap Birliği güçlerine bırakılmalıdır. Yedi günlük süre 15 Mart’ta bitiyor. Varılan mutabakatın sonucunu göreceğiz. Bu anlaşmanın ömrünün kısa olacağını düşünerek askerlerimizin güvenliğini sağlayacak tedbirleri hızla alın diyoruz.”

‘Ateşkes sözünü mutabakatta göremedik’

CHP sözcüsü ‘kalıcı ateşkes‘in gerekliliğinin altını çizerek “Erdoğan’ın defalarca tekrarladığı ateşkes sözünü mutabakat metninde göremedik. Bir an evvel kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, silahların susmasını ve askerlerimizin sağ salim evlerine ulaşmalarını gönülden diliyoruz” diye konuştu.

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‘Herkesin eşit olup olmadığını göreceğiz’

Öztrak, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler üzerine açılan davanın hukuk skandalı haline geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Sayın Özkoç’un kullandığı ve kavuşturmaya konu olan sözler birkaç saat önce bizzat Erdoğan tarafından sayın genel başkanımız için kullanılmıştır. Kendisi cumhurbaşkanı zırhına bürünüp ağzına geleni söyleyebiliyor; ama aynı sözler kendisine söylendiğinde rahatsız oluyor. Şimdi hukuk önünde herkesin eşit olup olmadığını göreceğiz.”

Özkoç’un dokunulmazlığının karma komisyon ile kaldırılacağı yönündeki iddialara ilişkin soruya Öztrak, “Bugüne kadar çalıştırılmayan karma komisyon bugün çalıştırılsa bunun Meclis’e verilen emirle çalıştırıldığı ayan beyan ortaya çıkar” dedi.

CHP’li yönetici, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Özkoç’a, “Özür dile, ortamı yumuşat” dediğine ilişkin yorumlara, “Böyle bir şey konuşulmadı. Genel başkanımızın Engin Özkoç’un yapmış olduğu konuşma için ‘keşke‘ dediği hiçbir ifade yoktur” diye konuştu.