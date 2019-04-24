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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Öztrak: Genel başkanımıza yapılan linç girişimi geçiştirilemez

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da bir asker cenazesinde uğradığı saldırıda ‘devletin 1.5 saat ortadan kaybolduğunu’ söyleyen CHP Sözcüsü Öztrak, “İktidar koruyamıyorsa, biz etten duvar oluruz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’ndeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak nitelendiren Öztrak, ‘rüzgar eken fırtına bıçar’ ifadelerini kullandı.

Sözcü “Bu linç girişimini mazur göstermeye hatta meşrulaştırmaya çalışanlar, bu suçun ortağıdırlar” dedi.

“Devlet 1,5 saat boyunca Türkiye’nin başkentinde ortadan yok olmuştur” diyen Öztrak, “Biz genel başkanımıza karşı yapılan bu linç girişiminin cezasız kalmasına, bu terör eyleminin adi, sıradan bir tepkiymiş gibi geçiştirilmesine, hiçbir şekilde seyirci kalmayacağız” diye konuştu.

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CHP’li yetkili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasını istediklerini de ifade etti.

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