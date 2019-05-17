CHP’li Öztrak: AKP sandığa gitmeyen seçmen listesini nasıl elde etti?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin sandığa gitmeyen seçmeni birebir ikna etmeye çalışacağı yönündeki açıklamaları üzerine bu verileri AKP’ye kimin verdiğini sordu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Öztrak AKP’nin yaptığı itirazda hem kısıtlı hem de cezaevi seçmen listesine ulaştığının anlaşıldığına dikkat çekti.

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Bu verilerin bir kısmının Adalet Bakanlığı’na, bir kısmının da Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmiş olduğunu kaydeden CHP sözcüsü şunları söyledi: “Bu soruyu Adalet Bakanı da, Sağlık Bakanı da bu soruyu yanıtlamak zorundadır. Kişisel Verilerin Korunması Üyesi olan partimizin temsilcisi, bir hafta önce, AK Parti’nin kısıtlı seçmenler ve cezaevindeki seçmenlerin listesine nasıl ulaştığına dair soru önergesi vermişti. Üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bu konu bir türlü kurulun gündemine alınmadı. Oysa İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu belediye verilerini korumak adına kopyalamak istediğinde bu kurul apar topar bu konuyu gündemine almıştı.”

AKP’nin ‘sandığa gitmeyen seçmeni birebir ikna etmeye çalışacağız’ söylemine de değinen Öztrak, AKP’nin bu bilgiye nasıl ulaştığını sordu.

Verilerin YSK ve ilçe seçim kurullarının koruması altında olduğunu belirten Öztrak şu ifadeleri kullandı: “Eğer AKP temsilcisi sandığa gitmeyenler üzerinde birebir çalışacağız diyorsa bu aynı zamanda şu demektir; AKP’nin elinde bu listeler vardır. O zaman bu verileri Yüksek Seçim Kurulu’ndan biz de istiyoruz.”

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