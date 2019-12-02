CHP’li Öztrak: Adil Öksüz’ün yerini biliyorsan neden apar topar almıyorsun?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, Adil Öksüz’ün yeri biliniyorsa gereğinin derhal yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sırasında basın toplantısı düzenleyen Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, katıldığı televizyon programında “Adil Öksüz’ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın” sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun? Pazarda ‘Canıma tak etti’ diyen kadını hemen alıyorlar. Bu arkadaş neden alınmıyor? Aslında ‘Açım’ diyen bir kadını apar topar gözaltına alıyorsun ve yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında önce yakalanan sonra her nasılsa serbest bırakılan bir haini bir türlü yakalayamıyorsun. Adil Öksüz’ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Kontrollü darbenin şifrelerine sahip olan ve bu CHP’nin darbe araştırma komisyonunda koymuş olduğu muhalefet şerhinde açık açık belirtilen bu kişi derhal yakalanmalıdır.”

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‘Yasa var ama uygulayacak zihniyet yok’

Öztrak, Eskişehir’de Ayşe Tuba Arslan’ın eski eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Defalarca müracaat etmesine rağmen şiddete uğrayan kadının sesini duymayan bir devletle karşı karşıyayız. Yasa mı yok? Yasa var, yasaya göre en son öldürülen bu kadına ‘Sana zulmeden sana şiddet eden erkekle barış’ denmiş. Olacak iş mi? Bunun kanunen denmesi mümkün değil. Burada bir zihniyet sorunu var; kadını erkekle eşit görmeyen zihniyetin sorunu bu. Yasalar mevcut; ama bu yasaları uygulayacak zihniyet maalesef yönetimde yok.”

‘Muhalefetin belediyelerine destek olunmaması yönünde talimat verildi’

Öztrak, ‘millet ittifakı‘nın belediyelerine kamu bankalarının kredi vermediği iddialarıyla ilgili şöyle konuştu: “Kamu bankalarına ‘muhalefet belediyelerine destek olmayın’ yönünde bir talimat verildiğini biliyoruz. Bir dönem mahalli idare seçimlerine gidilirken Anavatan Partisi ‘seçimi kazanmazsak böyle olur’ diye belediye başkanlarının elini kolunu bağlı olarak göstermişti ve çok ağır bir hezimete uğramıştı.”

‘Demokrasi isteyenler ayn yerde toplanıyor’

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve yeni parti kurma hazırlığı yapan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile yan yana yer aldığı fotoğrafla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Bu ülkede demokrasi isteyenler, demokratik parlamenter rejimi talep edenler aynı yerde toplanmaya başladı. CHP olarak İYİ parti olarak Saadet Partisi olarak baştan beri biz demokraside adımlarımızı atmaya devam ediyoruz, buna yeni partilerin katılıyor olması önemli gelişmedir.”