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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özkoç’tan hükümete harekat tepkisi: ABD, IŞİD’lileri bize bırakıyor

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna beklenen harekatı öncesi hükümeti eleştirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye, Fırat’ın batısında olduğu gibi doğusunda da YPG’ye yönelik operasyon yapmaya hazırlanıyor. Nihai amaç ise Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar güvenli bölge kurmak.

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ABD, Suriye’nin kuzeyindeki askerlerini bugün sabah itibariyle çekmeye başlarken, YPG’nin elinde bulunan IŞİD’lilerin de ‘Türkiye’nin sorumluluğunda’ olduğunu dile getirmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP’li yönetici de IŞİD tehlikesine dikkat çekti.

Özkoç, ABD’nin, kendisinin ve Avrupa Birliği’nin ‘süpüremediği’ IŞİD’lileri Türkiye’ye bıraktığını belirterek şunları yazdı: “Şu an birçok cephede tehdit altında olduğumuz unutulmamalı. Siyasi istikbal uğruna Kahraman Mehmetçiklerimiz kesinlikle Ortadoğu bataklığına itilmemelidir.”

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’deki krizin başından beri toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini belirterek, ‘bölgeyi teröristlerden temizlemeye kararlı olduklarını’ açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin sınır bölgesindeki ‘terör unsurlarını’ temizlemeyi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlamayı amaçladığını ifade etti.

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