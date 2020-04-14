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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özkoç: İnfaz yasasını AYM’ye götüreceğiz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, infaz yasasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

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Meclis’ten dün gece geçen infaz teklifindeki düzenlemeleri eleştiren Özkoç şunları söyledi: “Düşünce suçlarıyla ilgili insanlar içeride yatarken, gazeteciler, akademisyenler, yazarlar, siyasetçiler içeride yatarken biz eğer; hırsızları, dolandırıcıları, vatandaşın gözünü oyanları, irtikap suçu işleyenleri, çetecileri, yasa dışı kumar oynatanları, fuhuş yaptıranları, kadına şiddet uygulayanları çıkarmaya kalkarsak vebali büyük olur.”

‘Ayrımcılık yapılırsa adaletin dengesi bozulur’

“Bu yasa adalet kavramına aykırıdır” diyen Özkoç, adaletin terazisinin dengeli olması gerektiğini, eğer ayrımcılık yapılırsa dengenin bozulacağını belirtti: “Bir insan sadece akademisyen olduğu için ve barıştan yana konuştuğu için, bir insan sadece iktidara karşı olduğu için cezaevinde tutulacak ama saydığım suçlardan yatanlar dışarı çıkacak. Bu adaletli değildir. O yüzden CHP olarak bu yasaya ‘hayır’ dedik.”

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‘Arkadaşlarımız hazırlıklara başlayacak’

CHP olarak infaz yasasını AYM’ye götüreceklerini belirten Özkoç şunları aktardı: “Arkadaşlar hazırlıklara başlayacaklar. İnfaz yasasının, genel başkanımızın emriyle, yaşam hakkının savunulması açısından, içerideki düşünce suçlularını, akademisyenleri, siyasetçileri hepsini kapsayacak bir şekilde çıkması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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