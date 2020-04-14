CHP’li Özkoç: İnfaz yasasını AYM’ye götüreceğiz

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, infaz yasasını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Meclis’ten dün gece geçen infaz teklifindeki düzenlemeleri eleştiren Özkoç şunları söyledi: “Düşünce suçlarıyla ilgili insanlar içeride yatarken, gazeteciler, akademisyenler, yazarlar, siyasetçiler içeride yatarken biz eğer; hırsızları, dolandırıcıları, vatandaşın gözünü oyanları, irtikap suçu işleyenleri, çetecileri, yasa dışı kumar oynatanları, fuhuş yaptıranları, kadına şiddet uygulayanları çıkarmaya kalkarsak vebali büyük olur.”

TBMM'de Basın Toplantısı Yapıyorum CANLI 📡 https://t.co/j5EmAOMjRI — Engin Özkoç (@enginozkoc) April 14, 2020

‘Ayrımcılık yapılırsa adaletin dengesi bozulur’

“Bu yasa adalet kavramına aykırıdır” diyen Özkoç, adaletin terazisinin dengeli olması gerektiğini, eğer ayrımcılık yapılırsa dengenin bozulacağını belirtti: “Bir insan sadece akademisyen olduğu için ve barıştan yana konuştuğu için, bir insan sadece iktidara karşı olduğu için cezaevinde tutulacak ama saydığım suçlardan yatanlar dışarı çıkacak. Bu adaletli değildir. O yüzden CHP olarak bu yasaya ‘hayır’ dedik.”

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‘Arkadaşlarımız hazırlıklara başlayacak’

CHP olarak infaz yasasını AYM’ye götüreceklerini belirten Özkoç şunları aktardı: “Arkadaşlar hazırlıklara başlayacaklar. İnfaz yasasının, genel başkanımızın emriyle, yaşam hakkının savunulması açısından, içerideki düşünce suçlularını, akademisyenleri, siyasetçileri hepsini kapsayacak bir şekilde çıkması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”