CHP’li Özkoç: Gündemimizde erken seçim yok ama olacaksa bir an önce olsun

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Gündemlerinde erken seçim değil, vatandaşın ekonomik güçlükleri olduğunu söyleyerek, “Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz” dedi.

Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün kendisine “Daha önce şahsıma hakaret etmişti. Şimdi de kadın grup başkan vekiline hakaret etti, ceza da yetmez milletvekillerine sesleniyorum gereğini yapın” demesine “AKP genel başkanı asıl gündemi değiştirmeye çalışıyor” cevabını verdi.

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Bugünün gündem konusunun insanların yoksulluğu, intiharlar, iş dünyasının ayıpları ve ‘Türkiye’nin indiği çıkmaz’ olduğunu söyleyen Özkoç, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın ‘CHP’li önemli bir siyasetçinin Erdoğan tarafından CHP genel başkanı yapılmak istendiği’ iddialarına ilişkin ise, “CHP töhmet altında kalıyor. Bir kişinin hakkını koruyayım derken bir partinin hakkı, hukuku korunmuyor. Bu gerçekten açıklanmalı” dedi.