CHP’li Özkan’a göre İnce’ye ‘liderlik devri’ yok: Kılıçdaroğlu göreve devam edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kurultay planlarının olmadığını ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun göreve devam edeceğini açıkladı.

Özkan, Kılıçdaroğlu’nun görevini cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 30’un üzerinde alan Muharrem İnce’ye devredeceği yönündeki iddialara ilişkin dün gece Habertürk’te şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok. CHP olarak karşımızdaki büyük sorunları biliyoruz. Türkiye’yi bulunduğu dar boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”

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Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek için bugün partisinin merkez yönetim kurulunu (MYK) toplayacak. Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında da bir görüşme yapılması bekleniyor.