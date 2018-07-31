CHP’li Özkan ve Halk TV müdürü kılıçları çekti: ‘Partide gizli merkez’ atışması

CHP çizgisinde yayın yapan Halk TV’nin tepe yöneticisi Şaban Sevinç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine, “Partide gizli bir karar merkezi var. Önemli kararlar orada alınıp MYK’ya getiriliyor” dediğini önü sürüne canlı yayında tartışma çıktı.

Habertürk TV’de dün gece canlı yayınlanan tartışma programı ‘Türkiye’nin Nabzı‘na eski gazeteci Özkan’la iki gazetecinin ‘gizli merkez’ tartışması damga vurdu.

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Progdamda tartışmayı başlatan Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman’ın şu ifadeleri oldu: “Tuncay Özkan bir gazeteci arkadaşıma ‘CHP ‘de gizli bir karar merkezi var. Bu karar merkezi CHP’nin dışında bir oluşum. Biz de kim olduklarını bilmiyoruz. Kemal bey orada alınan kararları MYK’ya getiriyor’ diyor. Bu iddiaya ben inanmıyorum, Özkan inanıyor. Peki inanıyorsun neden hala onun genel başkan olmasını istiyorsun? Madem bu adam proje…”

Bunun üzerine programa telefonla katılan Özkan, Yılman’a “Müfterisin” diyerek kaynadığını açıklamasını istedi. Yılman da bunu söyleyenin Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç olduğunu söyledi.

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Özkan şöyle karşılık verdi: “Şaban Sevinç yalancının, iftiracının tekidir. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Mahkemede verecek bunun hesabını.”

Sevinç görüşme tarihini açıkladı

Özkan’ın ardından canlı yayına bağlanan Sevinç, ise bu sözü kendisinin aktardığını doğrularken Özkan’la konuyu 27 Haziran günü saat 10.00’da CHP genel merkezindeki odasında görüştüklerini sözlerine ekledi.

Sevinç, Özkan ‘ın kendisine, “CHP’de gizli bir karar merkezi var. Ben de onun ne olduğunu daha çözemedim. Bazı önemli kararlar orada alınıyor ve genel başkan tarafından MYK’ya getiriliyor. Oradan geçiyor” dediğini aktardı.