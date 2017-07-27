CHP’li Özkan: ‘Flash disk’i İstanbul’da eski futbol hakemi olduğunu söyleyen biri verdi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, savcılığa teslim ettiği, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen flash diski kendisine eski bir futbol hakemi olduğunu söyleyen birinin İstanbul’da verdiğini söyledi.

Konuyu grup toplantısında gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, flash diskte ordu içindeki ‘FETÖ’ mensubu subaylarla ilgili bilgiler olduğunu söylemiş, bunun askeriyede sümenaltı edildiğini dile getirmişti.

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Özkan da ‘dosyayı yeniden açmak isteyen’ bir savcıya flash diski geçen günlerde teslim etmişti.

İlk temas İzmir’de

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Özkan, flash diskin kendisine 2007’de verildiğini söyledi.

İstanbul başsavcılığının terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda tanık sıfatıyla ifade veren Özkan, gazetecilik yaptığı 2007’deki dönemde İzmir Havalimanı’nda yanına birinin geldiğini kaydetti.

O tarihlerde ‘Cumhuriyet Mitingleri’ düzenlendiği için tarihi net olarak hatırladığını belirten Özkan, şunları kaydetti: “Eski bir futbol hakemi olduğunu söyleyen, ismini şu an hatırlamadığım biri birden yanıma gelerek elinde silahlı kuvvetlerdeki Fetullahçı örgütlenme ile ilgili çok önemli bir belge olduğunu, içindeki bilgilerin şifreli olduğunu ve çözülemediğini bunu vermek istediğini söyledi.”

İstanbul’da vermiş

Özkan, eski hakeme kartını verdiğini, İstanbul’a geldiğinde kendisini aramasını söylediğini anlatarak şöyle devam etti: “Yaklaşık 10 gün sonra İstanbul’a geldi ve beni aradı. Kendisiyle Mecidiyeköy’de bulunan S… otelin önünde buluştuk. Daha önce konuştuğumuz gibi bana bir adet flash belleği verdi. Söz konusu dijital materyali o dönem sahibi olduğum Kanaltürk televizyonun bilgi işlem biriminde çalışan arkadaşlarla beraber incelediğimizde 30’un üstünde şifrelenmiş dosya olduğunu gördük.”

‘Ahlaki durum fişlemeleri’

CHP’li vekil, dosyalardan 10’unu açıp diğerlerini açamadıkların kaydetti: “Açabildiğimiz dosyalarda hatırlayabildiğim kadarıyla çoğunluğu havacı olmak üzere Fetullahçı örgütlenmeye mensup çoğunluğu havacı astsubay olan şahısların kişisel bilgileri, bağlı oldukları abilerin bilgileri, örgüt mensup şahısların himmet verme durumu, şahıslar hakkında yapılan yorumlar, örgüte mensup olmayan şahıslar hakkında yapılan ahlaki durum fişlemeleri şeklinde tasniflenmiş bir kısım excel formatında belgeler vardı.”

Başka bir flash disk daha varmış

Özkan, ifadesinde şunları söyledi: “Belgeleri inceledikten sonra içindeki bilgilerin önemli olduğuna karar verdik. Gerekli işlemlerin yapılması için Ankara’ya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giderek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a bizzat verdim. Kendisi de şu an adını hatırlamadığım istihbarattan sorumlu general rütbesinde bir şahsı makamına çağırarak gerekli işlemlerin yapılması için verdi. Ayrıca kendisi benzer bilgileri içeren baka bir flash belleğin İzmir ilinden kendilerine önceden ulaştırıldığını bana söyledi.”

CHP’li vekil, flash belleği Başbuğ’a teslim etmeden önce birer kopyasını kendisine aldığını, 2008’de gözaltına alındığı sırada evinde, iş yerinde ve arşiv deposunda arama yapıldığını, bu belgelerin kayıtlarda olmadığını anlatarak söz konusu kopyaların nerede olduğuna dair bir araştırma yapacağını söyledi.

Özkan, “Fetullahçı emniyet ve yargı mensupları tarafından yok edilip edilmediğini bilmiyorum” dedi.