CHP’li Özkan ‘flash disk’i anlattı: General aileleri incelenmiş, subaylar dörde ayrılmış

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’i savcılığa teslim eden CHP’li vekil Tuncay Özkan’la yaptığı görüşmeyi yazdı.

Konuyu grup toplantısında gündeme getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Özkan’ın 2007 yılında kendisine ulaştırılan ‘flash disk’i dönemin Kara Kuvvetleri komutanı İlker Başbuğ’a verdiğini anlatmıştı.

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CHP lideri, daha çok Hava Kuvvetleri personeliyle ilgili bilgiler yer aldığı için flash diskin buraya gönderildiğini, komutanlığın iki yıl sonra, 9 Şubat 2009’da dosyayı kapattığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, dosyanın kapatılmasından Akın Öztürk’ü sorumlu tutmuş, Özkan ‘flash disk’i savcılığa teslim etmişti.

‘Kriptolu beş dosya çözülemedi’

‘Flash disk’in sırrı’ başlıklı bugünkü yazısında Özkan’la yaptığı görüşmeyi yazan Selvi, CHP’li vekile konuyu Ergenekon yargılamaları sırasında neden gündeme getirmediğini sorduğunu söyledi.

Özkan’ın “Kediye ciğer teslim edilir mi? Zaten FETÖ’cüler bu flash diski arıyordu. Şoförümün ve sekreterimin evlerini iki kez aradılar. Baldızımın ve benim evimi 3 kez aradılar. Bilgi işlem servisinde çalışan personeli tek tek aldılar, harddiski aldılar. Kitaplarımın sayfalarını parça parça edip bu bilgiye ulaşmaya çalıştılar. Aramalara bizzat Zekeriya Öz ile Ali Fuat Yılmazer başkanlık ediyordu” yanıtını aktaran Hürriyet yazarı, CHP’li vekilin belgelerin ‘kriptolu’ olduğunu söylediğini ve “Hepsini çözmeyi başaramadık, kriptolu beş dosya çözülemedi” dediğini anlattı.

‘TSK içindeki ‘FETÖ’cü subaylar fişlenmiş’

‘Flash disk’in içinde subayların ‘Alevi’, ‘Kürt’, ‘Solcu’, ‘Pornocu’ diye dörde ayrıldığını belirten Özkan içeriği şöyle anlattı: “Alevi subaylar fişlenmiş. Hilmi Özkök dahil Genelkurmay Başkanı olacak 86 generalin aileleri tek tek incelenmiş. Kızlardan katalog yapılıp evlenecek subaylara gönderilmiş. İşin en can alıcı noktası ise, TSK içindeki ‘FETÖ’cü subaylar fişlenmiş.”

‘Peki hırsızın suçu yok mu?’

Özkan’a “Milletvekili olduktan sonra bu flash diski neden gündeme getirmedi?” diye sorduğunu belirten Selvi yazısına şöyle devam etti: “‘Getirdim’ dedi. TBMM’de üyesi olduğu Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda istihbarat birimlerinin elinde ‘FETÖ’cülerle ilgili hangi bilgilerin bulunduğunu gündeme getirmiş. Başbakanlık aracılığıyla ‘FETÖ’cüler kontrol altında, edilgen durumdalar’ cevabının geldiğini söylüyor. ‘Bu cevaptan altı ay sonra darbe girişimi oldu’ diyor. Ayrıca 14 Eylül 2016 tarihinde Sözcü gazetesinde Nil Soysal ile söyleşisinde değinmiş. Ama cezaevinden çıktıktan ve milletvekili olduktan sonra ‘Böyle bir flash disk var, ben bunu TSK’ya teslim etmiştim’ şeklinde açık bir beyanına rastlamadım. Kendisine yönelik eleştirilere, ‘Ben FETÖ’ye karşı direndim. 576 günü hücrede olmak üzere 6 yıl hapis yattım. Peki hırsızın suçu yok mu?’ diye karşılık veriyor.”

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu bilgilerin yer aldığı ‘flash disk’in geçmiş dönemde karargaha ulaştırılmasına rağmen üstünün örtüldüğünü söylemişti.

Bilgileri Genelkurmay’a ileten CHP’li vekil Tuncay Özkan da ‘flash disk’i geçen günlerde talep üzerine bir savcıya teslim etmişti.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, ‘FETÖ’ mensubu oldukları iddia edilen askerle ilgili soruşturmayı kapattığı suçlamasını reddetmişti.

Özkan’ın savcılık ifadesinde ‘flash diski’ verdiği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’un ‘benzer bilgileri içeren başka bir flash belleğin İzmir ilinden kendilerine önceden ulaştırıldığını kendisine söylediğini’ anlatmıştı.