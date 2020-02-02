CHP’li Özgür Özel: Erken seçime dünden razıyız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, erken seçime ‘dünden razı’ olduklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı’nın olağan genel kuruluna katılan Özel, cumhuriyetin 100’üncü yılında, 29 Ekim 2023’te cumhurbaşkanlığı makamına oturacak kişinin belirleneceği seçimin yapılmış olacağını dile getirdi.

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CHP’li yönetici şunları söyledi: “Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan’da aldığı yarayı ortadan kaldıracak, hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk’ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak, Millet Meclisi’ni de o seçimler oluşturacak. O seçimlere bugün belirleyeceğiniz ekiple gireceksiniz.”

İlk olarak HDP’nin gündeme getirdiği erken seçime CHP destek vermiş ancak iktidar kanadı karşı çıkmıştı.