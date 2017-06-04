CHP’li Özel’in ‘teşhisi’: Cumhurbaşkanı tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘tükenmişlik sendromu’ geçirdiğini ileri sürdü.

Manisa’da bir toplantı öncesi yaptığı açıklamada Erdoğan’ın CHP’ye yönelik “Nerede bölücü terör örgütü PKK varsa, bunlar da onların yanında” sözlerine tepki gösteren Özel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette pek çok liderin başına gelen tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğunu ve bunu aşamadığını görüyoruz” dedi.

‘Erdoğan sürekli kendini tekrar ediyor’

Erdoğan’ın sürekli kendini tekrar ettiğini ve geçmişteki argümanlardan medet umduğunu savunan Özel, “Halkın yüzde 70’i, ‘Tarafsız cumhurbaşkanı istiyoruz’ diyordu, onların iradesine rağmen partinin başına geçti. Çünkü partinin mum gibi eridiğini biliyordu. Bir yenilik getirmek istiyordu ama yeni bir söylemi yok” diye konuştu.