CHP’li Özel’in iddiası: Bürokratik yazışmalar uzadı, 1.5 milyon doz aşı İran’a gitti

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) Hollanda’dan getireceği 1.5 milyon doz grip aşısının, bürokratik yazışmaların uzaması nedeniyle İran’a satıldığını öne sürdü.

Fotoğraf: Pixabay

Sağlık Bakanlığı, bu yıl toplamda 1.5 milyondan fazla grip aşısının satın alındığını, bunların belirlenen kritere göre bildirmişti. Ayrıca, TEB’in yurt dışından aşı getirebileceği duyurulmuştu.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya konuşan CHP’li Özel, TEB’in Hollandalı firmadan alacağı aşı için 11 Eylül’de bürokratik yazışmaların başladığını ancak sürecin 14 Ekim’e kadar uzadığını söyledi.

Özel, Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 18-20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek yalnızca 1.2 milyon doz geldiğini, sürecin iyi yönetilemediğini dile getirdi.

CHP’li siyasetçi, “Bürokrasiye yapılan ilk bilgilendirmeden bir ay sonra bu aşılar Hollandalı firma tarafından İran’a teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.