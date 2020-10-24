Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel’in iddiası: Bürokratik yazışmalar uzadı, 1.5 milyon doz aşı İran’a gitti

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) Hollanda’dan getireceği 1.5 milyon doz grip aşısının, bürokratik yazışmaların uzaması nedeniyle İran’a satıldığını öne sürdü.

Fotoğraf: Pixabay

Sağlık Bakanlığı, bu yıl toplamda 1.5 milyondan fazla grip aşısının satın alındığını, bunların belirlenen kritere göre bildirmişti. Ayrıca, TEB’in yurt dışından aşı getirebileceği duyurulmuştu.

Reklam

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya konuşan CHP’li Özel, TEB’in Hollandalı firmadan alacağı aşı için 11 Eylül’de bürokratik yazışmaların başladığını ancak sürecin 14 Ekim’e kadar uzadığını söyledi.

Özel, Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 18-20 milyon doz grip aşısına ihtiyaç duyulduğunu belirterek yalnızca 1.2 milyon doz geldiğini, sürecin iyi yönetilemediğini dile getirdi.

CHP’li siyasetçi, “Bürokrasiye yapılan ilk bilgilendirmeden bir ay sonra bu aşılar Hollandalı firma tarafından İran’a teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Reklam

Kurul üyesi grip aşısında puanlamayı anlattı: Yeni aşı gelince 5’ten 3-4’lere inebilir

TTB’den grip aşısı açıklaması: Puanlama sistemi sağlıkta şiddeti körükler

Aile hekimleri önerdi: Kronik rahatsızlığı olana grip aşısı reçetesiz yapılsın

Uzman: Grip aşısıdan önceki hafta yeterli ve düzenli uyumak önemli

Grip aşısı stoklarda: Yaptırmak isteyen ‘algoritma’yı bekleyecek

Reçetesiz yapılmayacak: Grip aşısında ‘yüksek risk’ kriteri

SON HABERLER

‘Beş gün İstanbul’dayım’ diyen Koca, bu kez İmamoğlu ile de görüşecek

Salgınla ilgili değerlendirme yapmak üzere Bursa’ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonundan itibaren beş gün İstanbul’da olacağını ve kentteki yetkililerle bir dizi toplantı yapacağını açıkladı. Koca’nın görüşeceğini söylediği isimler arasında bu kez ‘büyükşehir belediye başkanı’ da var.

Erdoğan, S-400 testlerini doğruladı: ABD’ye soracak değiliz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin testlerinin yapıldığını doğrulayarak, “ABD’ye soracak değiliz” dedi. Erdoğan, salgınla mücadelede, “Batı’ya oranla iyi durumda olsak da yeterli değil” diyerek alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Komşulara aşure dağıtan teyze pozitif çıktı: Hepsine girip çay da içtim

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, özellikle İstanbul’da yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığı konusunda uyardı: “Kişi dışarıdaki mekanı tehlikeli buluyor ama kendi içinden olunca, annesinin evine gittiğinde ya da bir akrabasını ziyaret ettiğinde kendini güvende sanıyor”.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...