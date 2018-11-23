CHP’li Özel’e göre soğan deposu baskınları ‘algı yönetimi’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, soğan depolarına yapılan denetimlerin ‘algı yönetimi’ olduğu görüşünde.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomik planlarının eski olduğunu savunarak, “17 yıl önce iktidara gelmeden önce, bundan dört yıl önceki hükümet programı ve dünkü Berat Albayrak’ın sözleri, kes kopyala yapıştır. Başka hiçbir şey yok” dedi.

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Hükümet, soğan fiyatlarının artış sebebinin stokçuluk olduğu görüşünde.

Bu konuya değinen Özel, son günlerde yapılan denetimlerin gerçekçi olmadığını söyledi: “Millet cüzdandaki, sokaktaki, pazardaki yangın nasıl bastırılır, mutfaktaki yangın nasıl söndürülür diye beklerken birileri soğan depolarını bastırıyor. Tamamen algı yönetimidir, milletin aklıyla, zekasıyla alay etmektir. Soğan depolarındaki baskının ekonomideki, mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar.”

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Geçen hafta ortalama 2,5 liraya satılan soğan son günlerde 5 liraya fırlamıştı. Toptancılar fiyatın yıl sonunda 10 liraya çıkmasını öngörüyor.