CHP’li Özel’e göre anketlerde ‘Hayır’ önde: Terör örgütleri AKP ve Bahçeli’den memnun

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, son anketlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ın önde olduğunu gösterdiğini belirterek, “Terör örgütleri iktidarın ve Bahçeli’nin yönteminden çok memnun” dedi.

HAZİRAN’ın Manisa’da düzenlediği panelde konuşan Özel, son anketlerde ‘Hayır’ oranının yüksek olduğunu belirterek, “Yüzde 41 kesin ‘Hayır’ diyor. Bir yüzde 32-34 var, kesin ‘Evet’ diyecek. ‘Kararımı değiştirebilirim’ diyenler üzerinden baktığımızda onların önemli bir kısmının ‘Evet’e daha yakın olduğunu görüyoruz. Mesele yüzde 16’lık bir kararsızın ne diyeceğinde geliyor düğümleniyor” dedi.

‘Hayır’ yüzde 46’ya yükseldi’

Son günlerde CHP kampanyasının etkisiyle ‘Hayır’ oyunun oransal olarak artış gösterdiğini kaydeden Özel, son rakamları şöyle anlattı: “Yüzde 43 olan ‘Evet’ 41’e, 41’de olan ‘Hayır’ yüzde 46’ya yükseldi. İki puan gerideydik, dört ila altı puan ileriye geçtik” dedi.

‘Referandum Allah’ın lütfu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ısrarla ‘Evet’ demesine rağmen parti tabanını yüzde 80’inin ‘Hayır’dan yana olduğunu söyleyen Özel şöyle devam etti: “Bu referandum hepimiz için Allah’ın bir lütfudur. Bu referandumda 15 yıldır kendi hegemonyasını kuran, kendi hegemonik dilini ele geçirdiği devlet imkanlarıyla besleyen, sizin doğrunuzun 2.5 televizyon kanalında, yaşatmak ve gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz üç dört gazetede ifade edilirken; onların 47 televizyon kanalı, 25 gazetesiyle kendi yanlışlarını anlatmaya çalıştıkları bir süreçten sonra şimdi işler ne olursa olsun onlar için ters gidiyor.”

‘Terör örgütlerinin 30 kanalda isimleri anılıyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, PKK ve IŞİD’in ‘Hayır’ı desteklediğine yönelik sözlerine tepki gösteren Özel, ‘aynı şekilde’ karşılık verdi: “Bugün tahmin ediyorum onun adını saydığı benin saymayacağım bütün terör örgütleri iktidarın ve Devlet Bahçeli’nin benimsemiş olduğu bu yöntemden çok memnun. Günde 10 sefer 30 kanalda üç farklı ağızda isimleri anılıyor. Ve onlar sanki bu ülkenin kaderine etki edebilecekmiş güçteymiş, referandumun kaderini belirleyebilecek, bu ülkede kitleleri yönlendirebilecek güçteymiş gibi gösteriliyorlar.”