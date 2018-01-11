CHP’li Özel’e ceza verilen ‘Arka Oda’ya Meclis’ten savunma: Yapılanın neresi lüks?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e uyarı cezası verilmesine neden olan Meclis’teki ‘Arka Oda’ basın mensuplarına açıldı.

Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, “Yapılanın neresi lüks? ‘Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı’ şeklindeki haberler bizi üzüyor” dedi.

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Meclis Başkan Vekili AKP’li Ayşe Nur Bahçekapılı, genel kurulun arkasında başkanlık divanı üyelerine ayrılan bir bölümde Özel’in çekim yaptığını, bunu da basına dağıttığını söylemişti.

Özel de Bahçekapılı’ya şu yanıtı vermiyti: “Gizli gizli değil açık açık bütün personelin önünde. Basına resmi mail atarak parlamentoya duyurarak, fotoğrafları basına gizli gizli değil açıkça basın toplantısıyla dağıttık. Çünkü orası mahrem alanı değil ortak kullanım alanıydı. Orayı kendi mini mescidi ve abdesthanesi yapan (Meclis başkanı) İsmail Kahraman işgalcidir.”

Tartışma sırasında Bahçekapılı “Yazıklar olsun”, Özel de “Hadi oradan” demiş, Özel’e uyarı cezası verilmişti.



Hürriyet’ten Rıza Özel’in haberine göre, Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tartışılan odayı basının görüntülemesine izin verdi.

‘Pencere var mı? Yok’

Kumbuzoğlu odayı şu sözlerle anlattı: “Yeni ve lüks bir masraf yapmadık. Eski makam odası dar, diğer oda ise daha geniş bir mekan. Odalarda bir tuvalet, lavabo ve zaman zaman mescit olarak da kullanılan soyunma odaları mevcuttur. ‘Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı’ şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yok. Yapılanın neresi lüks? Pencere var mı? Yok. Yeni bir malzeme aldık mı? Yok. Neresi lüks?”