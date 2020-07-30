CHP’li Özel’den ‘sosyal medya’ yasasına tepki: Z kuşağına şikayet ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesine ilişkin, “Türkiye’yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye’yi bu alanda küme düşen dördüncü ülke yapmak oldu” dedi.

Fotoğraf: DHA

Rusya’nın da geçmişte Türkiye’ye benzer şekilde sosyal medyaya yönelik bir düzenleme hazırlığı içinde olduğunu ancak bazı riskleri görüp bundan geri adım attığını söyleyen Özel, hükümetin, sosyal medyada verilerin depolanmasıyla ilgili konuları vatandaşları adına daha güvenli konuma getirmek yerine tüm sosyal mecraları kapatmayı ya da kısıtlamayı tercih ettiğini öne sürdü.

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Özel, şunları kaydetti: “Düzenlemeyi doğru bulmuyoruz. Türkiye’yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye’yi bu alanda küme düşen dördüncü ülke yapmak oldu. Yani Kuzey Kore, İran ve Çin… Bu ülkelerde bu sosyal ağ sağlayıcıları yok. Benzer kanunlardan sonra çekilip gittiler. Bu alanda küme düşen dördüncü ülkeyi merak ediyorduk, dördüncütakım Türkiye oldu. Biz Türkiye’ye bu kötülüğü yapanları, Z kuşağına şikayet ediyoruz.”