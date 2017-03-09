CHP’li Özel’den sandık çağrısı: Sandığa gitmemek ‘Evet’ oyu atmak demek

Referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gelen CHP heyetinden grup başkanvekili Özgür Özel yurttaşlara çağrı yaptı: “Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek, ‘Evet’ oyu atmak demektir.”

Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve üç gündür kentte bulunan CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile birlikte partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.

Gezdikleri bölgelerde büyük bir hüzün ve ciddi bir huzursuzluk gördüklerini belirten Özel, referandumda ‘Evet’ diyenlerin kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, sürtüşmeyi kullandığını savundu.

Özel şöyle devam etti: “Ancak, 16 Nisan günü ‘Hayır’ın bir son değil bir başlangıç olduğunun altını çizmek isterim. 15 Nisan günü kullanılacak ‘Hayır’ oyları kutuplaşma yerine kucaklaşma imkanını, gözyaşı yerine yeniden bir umudu, umutsuzluğun yerine yeniden bir yaşama sevincini, kardeşliği müjdeleyebilir. Ama bunun bir tane şartı var. Türkiye’nin her yerinde ve köşesinde sandığa gidip oy kullanmak. Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek ‘Evet’ oyu atmak demektir. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; sandıklara gidip özgürce, korkmadan oyunuzu kullanın.”

‘Diyarbakır’dan ‘Hayır’ çıkacak

OHAL’in uzatılacağını savunan Tanrıkulu ise “Sonuç ne olursa olsun onun meşruluğu her zaman tartışılacaktır. Ama benim ‘Hayır’ çıkacağı konusunda da bir kuşkum yok” derken bir diğer CHP’li vekil Vecdi Gündoğdu ise üç gündür çeşitli görüşmelerde bulunduğu Diyarbakır’da ‘Hayır’ oyununun çıkacağını gözlemlediğini aktardı.