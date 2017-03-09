Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

CHP’li Özel’den sandık çağrısı: Sandığa gitmemek ‘Evet’ oyu atmak demek

 

Referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gelen CHP heyetinden grup başkanvekili Özgür Özel yurttaşlara çağrı yaptı: “Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek, ‘Evet’ oyu atmak demektir.”

Fotoğraf: DHA

Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve üç gündür kentte bulunan CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile birlikte partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.

Gezdikleri bölgelerde büyük bir hüzün ve ciddi bir huzursuzluk gördüklerini belirten Özel, referandumda ‘Evet’ diyenlerin kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, sürtüşmeyi kullandığını savundu.

Özel şöyle devam etti: “Ancak, 16 Nisan günü ‘Hayır’ın bir son değil bir başlangıç olduğunun altını çizmek isterim. 15 Nisan günü kullanılacak ‘Hayır’ oyları kutuplaşma yerine kucaklaşma imkanını, gözyaşı yerine yeniden bir umudu, umutsuzluğun yerine yeniden bir yaşama sevincini, kardeşliği müjdeleyebilir. Ama bunun bir tane şartı var. Türkiye’nin her yerinde ve köşesinde sandığa gidip oy kullanmak. Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek ‘Evet’ oyu atmak demektir. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; sandıklara gidip özgürce, korkmadan oyunuzu kullanın.”

‘Diyarbakır’dan ‘Hayır’ çıkacak

Fotoğraf: DHA

OHAL’in uzatılacağını savunan Tanrıkulu ise “Sonuç ne olursa olsun onun meşruluğu her zaman tartışılacaktır. Ama benim ‘Hayır’ çıkacağı konusunda da bir kuşkum yok” derken bir diğer CHP’li vekil Vecdi Gündoğdu ise üç gündür çeşitli görüşmelerde bulunduğu Diyarbakır’da ‘Hayır’ oyununun çıkacağını gözlemlediğini aktardı.

Erdoğan’dan ‘tek adam’ı unutan CHP liderine: Bu zata beş koyun verin, kaybeder gelir

Kılıçdaroğlu: ‘Hayır’ çıkarsa Erdoğan’ın istifasını istemeyeceğiz

Kılıçdaroğlu’na göre ‘600 vekil’ tuzak: Başkan ‘Meclis’i kapatalım’ diyecek

Erdoğan’dan ‘toplu fatura’: 15 Temmuz’da bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cıları

Yıldırım’a göre ‘tek adam’ yok: Bu sistem Erdoğan için değil, istemezseniz seçmezsiniz

Erdoğan’ın hedefi değişmedi: ‘Hayır’ın gideceği yer Kandil’dir, çukurdur

Erdoğan, halka yeni sistemi kendisi anlattı: Yetkileri tek kişide topluyoruz

Erdoğan, ‘Ecevit-Sezer kavgası’ndan ‘başkanlığı’ anlattı: Sebebi sistemin kendisi

Erdoğan’dan ‘Hayır’a yeni yakıştırma: Şerre rıza şerdir

Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır

 

SON HABERLER

‘Söz verdik lidere’: ‘Hayır’cı MHP’lilerin etkinliğine tekbirlerle girmek isteyenlere engel

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ve muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesinde düğün salonunda düzenledikleri toplantıya tekbirler eşliğinde girmeye çalışan yaklaşık 150 kişilik grup, polis anonsunun ardından dağıldı. Konferansın yapılacağı düğün salonu önünde güvenlik önlemi alan polis, yolu barikatla kapattı. İçeri girenlerin üstü aranırken, Özdağ ve Hallaçoğlu’nun ardından düğün salonuna doğru yürümek isteyen yaklaşık […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...