CHP’li Özel’den sandık çağrısı: Sandığa gitmemek ‘Evet’ oyu atmak demek

Referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gelen CHP heyetinden grup başkanvekili Özgür Özel yurttaşlara çağrı yaptı: “Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek, ‘Evet’ oyu atmak demektir.”
Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve üç gündür kentte bulunan CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile birlikte partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.
Gezdikleri bölgelerde büyük bir hüzün ve ciddi bir huzursuzluk gördüklerini belirten Özel, referandumda ‘Evet’ diyenlerin kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, sürtüşmeyi kullandığını savundu.
Özel şöyle devam etti: “Ancak, 16 Nisan günü ‘Hayır’ın bir son değil bir başlangıç olduğunun altını çizmek isterim. 15 Nisan günü kullanılacak ‘Hayır’ oyları kutuplaşma yerine kucaklaşma imkanını, gözyaşı yerine yeniden bir umudu, umutsuzluğun yerine yeniden bir yaşama sevincini, kardeşliği müjdeleyebilir. Ama bunun bir tane şartı var. Türkiye’nin her yerinde ve köşesinde sandığa gidip oy kullanmak. Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek ‘Evet’ oyu atmak demektir. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; sandıklara gidip özgürce, korkmadan oyunuzu kullanın.”
‘Diyarbakır’dan ‘Hayır’ çıkacak
OHAL’in uzatılacağını savunan Tanrıkulu ise “Sonuç ne olursa olsun onun meşruluğu her zaman tartışılacaktır. Ama benim ‘Hayır’ çıkacağı konusunda da bir kuşkum yok” derken bir diğer CHP’li vekil Vecdi Gündoğdu ise üç gündür çeşitli görüşmelerde bulunduğu Diyarbakır’da ‘Hayır’ oyununun çıkacağını gözlemlediğini aktardı.
Erdoğan’dan ‘tek adam’ı unutan CHP liderine: Bu zata beş koyun verin, kaybeder gelir
Kılıçdaroğlu: ‘Hayır’ çıkarsa Erdoğan’ın istifasını istemeyeceğiz
Kılıçdaroğlu’na göre ‘600 vekil’ tuzak: Başkan ‘Meclis’i kapatalım’ diyecek
Erdoğan’dan ‘toplu fatura’: 15 Temmuz’da bomba yağdıranlar bugünün ‘Hayır’cıları
Yıldırım’a göre ‘tek adam’ yok: Bu sistem Erdoğan için değil, istemezseniz seçmezsiniz
Erdoğan’ın hedefi değişmedi: ‘Hayır’ın gideceği yer Kandil’dir, çukurdur
Erdoğan, halka yeni sistemi kendisi anlattı: Yetkileri tek kişide topluyoruz
Erdoğan, ‘Ecevit-Sezer kavgası’ndan ‘başkanlığı’ anlattı: Sebebi sistemin kendisi
Erdoğan’dan ‘Hayır’a yeni yakıştırma: Şerre rıza şerdir
Erdoğan, ‘bir eksiği tamamladı’: ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanıdır