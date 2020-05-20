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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel’den RTÜK başkanına: Haddini aşmış, terbiyesiz bürokrat

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in kurumun başında kalmaması gerektiğini belirterek yaptıklarının kanunsuz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Şahin, ilk olarak yazar Sevda Noyan’ın, “Bizim aile 50 kişiyi götürür, listem hazır” sözleri için, “Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz” demişti. Daha sonra ise hukuk dışı çağrılar ve şiddet teşviğinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etmişti.

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Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP’li Özel, Meclis tarafından RTÜK başkanlığına seçilen birinin beyanlarını gördüğünde utandığını söyledi. Özel, “Her seferinde RTÜK başkanını koruyan AKP’li vekillere sormak lazım… Sesiniz çıkmayacak mı” ifadelerini kullandı.

CHP’li siyasetçi şöyle devam etti: “Ölüm listelerinin öncüsü, tecavüz listelerinin müsebbibi ve aslında bir toplumsal karışıklık fırsatında komşularının canına kast edecek birine arka çıkanlar var. Onların kafasında ‘onlar ve biz’ var. Bizim tarafın delisi de, şantajcısı da, sapığı da, aklına gelecek her türlü suçlusu bizim tarafın diye cezadan muaftır yaklaşımını içine sindiren bir RTÜK başkanını bu ülke nasıl taşıyabilir? Siz bu RTÜK başkanını daha ne kadar taşıyabilirsiniz? Bir partinin başkanından gelen talimatı siyasi emir kabul edeceğini söyleyen bir kişinin bu görevi daha ne kadar sürdürebileceğini biz de merak ediyoruz. Haddini aşmış, terbiyesiz bir bürokrat. Yaptığı her iş kanuna aykırı bir bürokrat. RTÜK başkanının bir gün daha görevde kalması anayasayı ihlaldir.”

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