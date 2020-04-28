CHP’li Özel’den ‘kırmızı hat’ yorumu: Açığı kapatmak için ithalata ‘fiili yasak’ getirildi

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, ay sonuna kadar ithalat işlemlerinin uzamasına sebep olacak ‘kırmızı hat‘ uygulamasının başladığını bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bunun cari açığı kapatmak için getirilmiş ‘fiili bir ithalat yasağı‘ olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Kırmızı hat’, belge kontrolü ile birlikte eşyanın muayenesinin de yapıldığı hatta verilen isim. Buradaki kontroller incelemenin boyutuna göre uzayabiliyor.

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Uzmanlar, sürekli aynı ülkeden gelen aynı ürünlere ait beyannamelerinin kırmızı hatta sevk edilmesinin, gümrükleme sürecinin daha fazla uzamasına, ardiye ve liman masraflarının da artmasına neden olacağını söylüyor.

Virüs uyarısı

Dernek açıklamasında uygulamanın salgınla ilişkisine de değinerek, “Covid-19 sürecinde gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve temasın azaltılması için onlarca düzenleme yapılmışken, kırmızı hat gibi eşyaya ve insana temasın kaçınılmaz olduğu bir uygulamaya gidilmesi gümrüklerde teması artıracak” ifadesini kullandı.

‘Cari açık için mucize taktik’

Uygulamanın ithalatı ‘fiilen yasaklayarak‘ cari açığı düşürme amacı taşıdığını söyleyen CHP’li Özel, Twitter’dan şunu yazdı: “Damattan ihracatın ithalatı karşılama oranı ve cari açık için mucize taktik!!! İhracat yüzde 47 düşünce, 1 Mayıs’a kadar gümrük işlemlerini durdurarak fiilen ithalat yasağı! Yani nisanın son haftasındaki veriler mayısa işlenecek! Doktor olsa tansiyonu ölçmeyerek düşürecek…”

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Dış ticaret açığı şubatta yüzde 72 arttı

31 Mart’ta açıklanan verilere göre, şubat ayında dış ticaret açığı geçen sene aynı döneme göre yüzde 72 artarak 1 milyar 733 milyon dolardan 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019’un şubat ayında yüzde 89.2 iken, bu şubat ayında yüzde 83.1’e geriledi.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 4 milyar 23 milyon dolardan 7 milyar 484 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 ocak-şubat döneminde yüzde 87.5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 79.7’ye geriledi.