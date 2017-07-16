CHP’li Özel’den ‘Kılıçdaroğlu’nu yerip vekilleri öven’ Erdoğan’a: Ne yaptıysak Kemal beyin talimatıyla

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 15 Temmuz gecesi darbecilerden korkup kaçmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’den geldi.

‘Bilseydim Yenikapı’ya çağırmazdım’

Erdoğan, darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılan anma programında Kılıçdaroğlu hakkında şunları söylemişti: “O gece 23.15’te havalimanına iniyor. Tanklar önünde. Önce korkuyor. Bekliyorlar, görüşüyorlar. Görüşmeden sonra tankların koruması altında bu zat oradan çıkıp Bakırköy Belediyesi’ne gidiyor. Yenikapı buluşmasına bilseydim davet etmezdim. Yenikapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki, kontrollü darbe dedi. Bu 250 şehidimize saygısızlıktır. İki bin 193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. “

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‘Darbecilere karşı duran CHP’lileri tenzih ediyorum’

Cumhurbaşkanı, o gece Meclis’te olan CHP’li vekiller içinse şu ifadeleri kullanmıştı: “Meclis’te aslanlar gibi darbecilere karşı duran, gerçekten de ülkesinin, milletinin, demokrasinin safında yer alan CHP’lileri tenzih ederek söylüyorum. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildir ama CHP’nin başındaki bu zat kesinlikle kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir.”

Ne yaptıysak Kemal Bey’in talimatıyla

Erdoğan’ın bu sözleriyle Kılıçdaroğlu’na iftira attığını savunan CHP’li Özel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “RTE 15 Temmuz için Kılıçdaroğlu’na iftira atıp o gece Meclis’teki CHP’lileri övüyor. Bilsin: Ne yaptıysak Kemal Bey’in talimatıyla yaptık” diye yazdı.