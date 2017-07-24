CHP’li Özel’den içtüzük teklifine karşı Meclis’te siyah örtüyle protesto

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis’te görüşülen içtüzük teklifini kürsüyü siyah örtüyle kapatarak protesto etti.

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı yeni içtüzük teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu’nda 20 Temmuz’da kabul edilmişti.

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Teklifin görüşmelerine bugün başlanmıştı.

Özel, mikrofona uygun delinmiş bir örtüyle kürsüyü kapattı. AKP’li Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın bu sırada Özel’e “Mikrofonun üzerine gelmesin. Sesini kısmayalım, iktidarın muhalefetin” sözleriyle seslendi. Özel de “Yasaklayacaksınız zaten” karşılığını verdi.

‘Meclis’i 250 yıl geriye götürüyorsunuz’

Özel, Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa’nın işgali üzerine Meclis kürsüsüne kara örtü örtüldüğünü hatırlattı.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “Milletvekili olduğumuz gün büyük heyecanla geliriz. Bu kürsünün hakkını vermek isteriz. Bir milletvekili için en üzüntü verici olan, demokrasiye ve Meclis tarihine kara bir lekenin sürüldüğü bu kürsünün üzerine siyah bir örtünün geçirildiği böyle bir teklifin üzerine söz almaktır. Bu siyah örtü belki birazdan fiziken kaldırılacaktır ama gerçek anlamda ancak biz iktidar olup bu değişiklikleri geri alan teklife imza attığımızda kaldırılmış olacaktır. Milletvekilinin ifade hürriyetini alıyorsunuz. Dışarıda suç olmayanı içeride suç yapan ilk parlamento sizsiniz. İki cümleyle bu Meclis’i 250 yıl geriye götürüyorsunuz. Bu içtüzüğü istediğiniz gibi değiştirin, biz muhalefetsek o deve o iğne deliğinden geçer. Ya deveyi küçültürüz, ya deliği büyültürüz.”

Konuşmanın ardından örtü kaldırıldı. Aydın da şunları söyledi: “İşte bu tür pratikler şimdilerde bu teklifte de yer almış. Lütfen çalışma usul ve esaslarına dikkat edelim.”