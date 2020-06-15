CHP’li Özel’den HDP’nin engellenmesine tepki: Polis devleti algısı güçleniyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP’nin ‘demokrasi yürüyüşü’nün polis tarafından engellenmesi ve Silivri’de partililerin darp edilmesine tepki göstererek, “Bu yaşananlar polis devleti algısını güçlendirmekte” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

HDP, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesi sonrasında Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya ‘yürüyüş’ başlatma kararı almıştı. Yürüyüşün 15 Haziran’da başlayıp 20 Haziran’da sona ereceği açıklanmıştı. Bu kapsamda güzergahtaki kentlerde eylemler yapılması planlanıyordu. Edirne Valiliği, HDP’nin eylemi öncesi kentte üç gün boyunca etkinlikleri yasaklamıştı.

Reklam

Edirne’de yaşanan olayın görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Özel şunları söyledi: “HDP heyetine polisin yürüyüşünün engellenmesi ve yapılan müdahale; anayasal bir hakkın kısıtlanmasıdır. Bu yaşananlar polis devleti algısını güçlendirmekte, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkelerini zedelemektedir.”