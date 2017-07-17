CHP’li Özel’den Erdoğan’ın ’50 milyon’ sözüne tepki: Rakamlarla bölüyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “15 Temmuz gecesi 50 milyonluk Türkiye’nin istikbalini kurtardık” demesine yanıt verdi: “Kendisi her zaman yaptığı gibi rakamlarla bölerek kaybettiği çoğunluğu varmış gibi göstermek istiyor.”

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde konuşan cumhurbaşkanı, “Biz 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik. Karşılığında 50 milyonluk Türkiye’nin istikbalini kurtardık” demişti.

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Birgün’den Hüseyin Şimşek’e konuşan CHP’li Özel, ‘Adalet Yürüyüşü’nde Erdoğan’ın ülkeyi yönetme biçimine karşı bir antitez geliştirildiğini ve bunun da AKP’yi sıkıntıya soktuğunu belirterek, “Onun ülkeyi yönetme biçiminin tek yolu parçalara ayırıp kendisinden olanı bütünleştirmek ve karşı tarafı ötekileştirmek” dedi.

’40 milyon ‘Hayır’ı temsil ediyor’

15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin kim olduğuna, kimin o gece ne yaptığına ve kimin ne sorumluluğu olduğuna bakıldığında ülkede demokrasi konusunda AKP damarının yaşattığı zafiyetin görüleceğini ifade eden Özel şöyle devam etti: “50 yıllık bir serüvende son üç beş yıldır darbeye kalkışanlarla ayrılar. Kendisi her zaman yaptığı gibi rakamlarla bölerek kaybettiği çoğunluğu varmış gibi göstermek istiyor. Herkes biliyor ki Türkiye’de eğer 80 milyon kişi varsa, referandum açısından 40 milyon ‘Evet’i temsil ediyor ve en az 40 milyon da ‘Hayır’ı temsil ediyor.”

‘Ülke rakamlarla bölünemeyecek kadar güçlü’

‘Evet’i savunanların karşı tarafı ‘şeytanlaştırdığını’, ‘Hayır’cıların bir arada olduğunu ama karşı tarafı düşman olarak görmediğini kaydeden CHP grup başkan vekili şunları söyledi: “Adalet Yürüyüşü’nde sadece ‘Hayır’cılar yoktu. Adalet arayışına sığınan herkes vardı. Bu da Erdoğan’ın kimyasını değiştirdi. Adalet Yürüyüşü şeklen taklit edildi. Yapmış oldukları işin sonunda 80 milyonu böldü. Erdoğan’a şunu söylemek gerekir ki biz az değiliz. Senden çoğuz. Senin kendinden saydıklarınla da her gün birlikte olabilmek, onlarla dostluğu kurmak için güler yüzle çaba sarf ediyoruz. Bu ülke rakamlara bölünemeyecek kadar büyük ve güçlü.”