CHP’li Özel’den Erdoğan’a: Onu en çıldırtacak adayı açıklayacağız

CHP grup başkanvekili Özgür Özel, adaylarını ne zaman açıklayacaklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek açıkladı: “Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”

Başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cephesi, CHP’nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması yönünde çağrı yapıyor.

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Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Özel, cmhurbaşkanı adaylarını kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyledi.

“Birileri gündemi belirleyememekten ve belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda” diyen Özel, cumhurbaşkanı adaylarını YSK’nın takvimiyle belirlenen son tarihten önce açıklayacaklarını söyledi.

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Özel şöyle devam etti: “Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan’ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”