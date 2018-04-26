Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel’den Erdoğan’a: Onu en çıldırtacak adayı açıklayacağız

Share124
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 124

CHP grup başkanvekili Özgür Özel, adaylarını ne zaman açıklayacaklarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek açıkladı: “Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cephesi, CHP’nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması yönünde çağrı yapıyor.

Reklam

Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Özel, cmhurbaşkanı adaylarını kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyledi.

“Birileri gündemi belirleyememekten ve belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda” diyen Özel, cumhurbaşkanı adaylarını YSK’nın takvimiyle belirlenen son tarihten önce açıklayacaklarını söyledi.

Reklam

Özel şöyle devam etti: “Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan’ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız.”

Akşener ‘ikinci tur’a baktı: Diyelim ki CHP’nin adayı kaldı, destekleyeceğiz

Akşener’den Gül yorumu: Adaylığından mutluluk duyarım ama…

CHP adayını ‘tarif eden’ Kılıçdaroğlu: İkinci turda kimin adayı kalırsa destekleyeceğiz

Başbakana göre ‘Gül projesi patladı’: Gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı

Yandaştan al AKP haberini: 15 Temmuz gecesi ortamı var… Arınç arabulucu

Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘Gül çekincesi’: Sorumluluğu alamam, siz de anlatamazsınız

Zirvenin perde arkası: Kılıçdaroğlu HDP’siz ittifak teklif etti, Akşener düşünüyor

CHP ‘Yeter’ dedi: Gündemimizde Abdullah Gül yok, olmayacak

Akşener kararlı: 100 bin imzayla İYİ Parti’nin adayıyım

Akşener-Karamollaoğlu zirvesi: Gündem ‘ittifak’, görüşmeler sürecek

Akşener noktayı koydu: Gül için çekilmem, çatı aday olmam, 100 bin imzayla gelirim

‘Huzur İttifakı’ formülü: CHP, İYİ Parti ve Saadet’in genel seçim işbirliği masada


Share124
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 124

SON HABERLER

HDP’den CHP-İYİ Parti-SP ittifakına: Bizsiz olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AKP’yle MHP’nin kurduğu ‘Cumhur İttifakı’ karşısında bütün muhalefetin yan yana gelmesi gerektiğini belirtirken, “Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz” diye konuştu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...