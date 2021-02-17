CHP’li Özel’den, Erdoğan’a 22 saniyelik yanıt: Hakaret ve küfürleri iade ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sarfettiği sözler nedeniyle yanıt verdi: “Hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında Kuzey Irak’ın Gare bölgesinde PKK’ya yönelik operasyona ilişkin, “13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” demiş, cumhurbaşkanına beş soru yöneltmişti.

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Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na, “Utanmadan sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak ‘Bunun sorumlusu cumhurbaşkanıdır’ diyorsun” diyerek, “Terbiyesiz herif” ifadesini kullanmıştı.

CHP'li Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 22 saniyelik yanıt: “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz”https://t.co/0p6oQEAyQS pic.twitter.com/A8a5ptRf3h — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 17, 2021

Özel, ‘Meclis tarihinin en kısası’ olarak nitelendirdiği basın toplantısında şunları söyledi: “Meclis tarihinin en kısa basın toplantısını yapmak üzere karşınızdayım. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz.”