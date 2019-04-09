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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel’den Bahçeli’ye: Vicdansızlık

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “İstanbul’da yeni seçim düşünülebilir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi seçim gecesi söylediğini hatırlatıp ‘vicdansızlık’la eleştirdi.

Fotoğraf: DHA

Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Bahçeli’nin, seçim gecesi Binali Yıldırım 3 bin 500 oy öndeyken ‘Kazanmak için bir fazla oy yeterlidir’ dedikten dokuz gün sonra Ekrem İmamoğlu 15 bin oy önde bitirince ‘Yeni seçim düşünülebilir’ dediğine dikkat çekti.

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Özel, paylaşımını “Bu vicdansızlıktır. Toplum vicdanı rahattır. Bu seçimlerin kazananı Ekrem İmamoğlu’dur” sözleriyle noktaladı.

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