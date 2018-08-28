CHP’li Özel’den Bahçeli’ye ‘af’ soruları: Mafya liderleri de çıkacak mı?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, af meselesinde ‘toplumsal mutabakat’ aradıklarını söylerken; HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel affın Türkiye’yi rahatlatacağını öne sürdü.

‘Af’ konusunu ilk defa MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde bir çalışma olmadığını defalarca söylemesine rağmen Bahçeli ısrarını sürdürmüştü.

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Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı’yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nin mahkum koğuşunda ziyaret eden Bahçeli, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanması gerektiğini söylemişti. MHP, Meclis açıldığı zaman sunacakları ilk tekliflerden birinin af olacağını da duyurmuştu.

Özel’den Bahçeli’ye sorular

Af konusunda HDP ve CHP’den iki açıklama geldi.

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Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bahçeli’nin ‘herkesin vicdanını yaralayan ve toplumsal hassasiyeti olan’ konuları sıralayarak “Bunlar af kapsamında olmayacak” dediğini ifade etti.

Terör, kadına şiddet ve istismar gibi suçların af kapsamına alınamayacağının sayıldığını dile getiren Özel, “Mesela mafya örgütleri liderleri çıkacak mı? Mafya liderleri, suç örgütlerinin liderleri İstanbul’u, Türkiye’nin gözde tatil merkezlerini haraca bağlamış olan birtakım suç örgütlerinin liderleri çıkacak mı? Kapkaççılar çıkacak mı?” diye sordu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çıkmayacakları saymak kolay, onu konuşuruz. Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi affediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategori olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Toplumsal mutabakat varsa parlamentoda aranması gereken siyasi mutabakattır. Evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur.”

‘Genel af gerekir’

KRT TV’de canlı yayına katılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise kişisel fikrini paylaştığını kaydetti: “Meclis’in açılmasıyla bir genel affın gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Bazı yüz kızartıcı suçlar kenarda tutularak genel af getirilmesi Türkiye’yi rahatlatacaktır. Benim şahsi fikrim bu. Af konuşulacaksa alanı genişletilmeli, çok zor durumdaki insanlara bir umut ışığı yakılmalı. 500 bine yakın kişi denetimli serbestlik içinde. 70 bin tutuklu var, geri kalanı mahkum. Cezaevlerinde 246 bin insan var ve her geçen gün artıyor. İnsanlar patlama noktasında ve buna devletin çözüm bulması gerekir. Af, cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu.”