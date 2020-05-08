CHP’li Özel ve Özkoç’a, Altun’un inşaatıyla ilgili paylaşımlarından soruşturma

Ankara başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Soruşturmanın nedeni, Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin Cumhuriyet gazetesinin haberiyle ilgili paylaşımları.

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Başsavcılık, soruşturmanın Altun’un avukatlarının şikayet dilekçesi üzerine başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06 Mayıs 2020 tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi’nin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı haberi müteakip, 27’nci dönem milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

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Konu, iktidar ile ana muhalefet partisi CHP arasında krize yol açmış, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş’ın, Altun’un evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da konuyla ilgili soruşturma açılmıştı.