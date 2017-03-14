CHP’li Özel sordu: Başbakan niye suskun, aklı gemilerinde mi?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Hollanda’yla krizle ilgili ilk gece yaptığı açıklamadan sonra konuşmayan Başbakan Binali Yıldırım’a ‘dokundurdu’: “Yıldırım ailesinin reisinin Hollanda konusundaki itidali manidar, galiba aklı kendi gemilerinde.”

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Yıldırım, Kaya’nın Almanya’ya gönderildiği gece yaptığı açıklamada, “Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağduyuyla hareket etmelerini, tahriklere asla itibar etmemelerini istiyorum. Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan’da sandıkta olmalıdır” demişti.

‘Elinizi kolunuzu ne bağlıyor?’

Birgün’den Nurcan Gökdemir’e konuşan CHP’li Özel, başbakanın en az konuşan isim olmasına dikkat çekti.

Özel şöyle konuştu: “Başbakan, ‘Sabah olsa da bu kötü rüyadan uyansam’ modunda. Tabii burada akla, oğlunun şirketlerinin Hollanda ile ilişkisi geliyor. Bu suskun ve alttan alan tavır, keşke ülke menfaatlerinin ya da diplomasinin gereği olsaydı. Dışişleri bakanının bile diplomasiyi dikkate almayarak ağzından alev fışkırttığı bir süreçte Yıldırım’ın suskunluğunu, ailesinin Hollanda ile ekonomik ilişkilerine bağlamak doğru olur.

Her konuda ‘Saray’ talimatıyla gemileri yakan başbakanın tutumsuzluğu manidar. Avrupa ile birkaç yüz bin oy için gemiler yakılırken galiba başbakanın aklı kendi gemilerinde. Reisleri tüm gemileri yakarken Yıldırım ailesinin sessizliği, itidali çok manidar. Bu gemiler ve ilişkileri ile ilgili biz de tüm kamuoyu gibi tatmin edici bir açıklama bekliyoruz.”

Uzun yıllar kabinede ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanı olarak görev yapan Yıldırım’ın malvarlığı dönem dönem tartışma konusu olmuş, oğlu Erkan Yıldırım’ın Singapur’daki kumar masası görüntülerini Sözcü gazetesi manşetine taşımıştı.

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun yerine geleceği konuşulan Yıldırım, söz konusu haberi ‘operasyon’ olarak nitelemişti.

Yıldırım’ın yanısıra aileden başka isimlerin de aktif olduğu gemicilik sektöründeki ticari bağlantılarıyla ilgili Meclis’e başta CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan olmak üzere sayısız soru önergesi verilmiş ancak hiçbiri yanıtlanmamıştı.