CHP’li Özel sandık güvenliği için ‘söz verdi’: Oyunu korkmadan kullan, gerisini bize bırak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sandık güvenliğine dair tedbirlerin alındığını söyleyerek yurttaşlara çağrı yaptı: “Oyunu korkmadan kullan, gerisini bize bırak.”

Manisa’da konuşan Özel, sonucun açılacak son zarfa kalmasına ‘şaşırmayacaklarını’ söyledi.

“Oyları korumakla ilgili, sandıkları takip etmekle ilgili, bilgisayar üzerinde takip etmekle ilgili her türlü tedbir alınmıştır” diyen Özel, tüm yurttaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı.

Özel şöyle devam etti: “Sen oyunu korkmadan kullan, gerisini bize bırak. Biz o oya sahip çıkmasını, senin ‘Hayır’ını tabelaya yazdırmasını biliyoruz. Buna da söz veriyoruz.”