Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel sandık güvenliği için ‘söz verdi’: Oyunu korkmadan kullan, gerisini bize bırak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, sandık güvenliğine dair tedbirlerin alındığını söyleyerek yurttaşlara çağrı yaptı: “Oyunu korkmadan kullan, gerisini bize bırak.”

Fotoğraf: Reuters

Manisa’da konuşan Özel, sonucun açılacak son zarfa kalmasına ‘şaşırmayacaklarını’ söyledi.

“Oyları korumakla ilgili, sandıkları takip etmekle ilgili, bilgisayar üzerinde takip etmekle ilgili her türlü tedbir alınmıştır” diyen Özel, tüm yurttaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı.

Özel şöyle devam etti: “Sen oyunu korkmadan kullan, gerisini bize bırak. Biz o oya sahip çıkmasını, senin ‘Hayır’ını tabelaya yazdırmasını biliyoruz. Buna da söz veriyoruz.”

Erdoğan lütfetti: ‘Evet’ diyen kadar ‘Hayır’ diyen de saygındır

Kılıçdaroğlu yeni sistemi ‘kandırılma’yla anlattı: Ülkeyi 24 saatte ele geçirirsiniz

CHP’li Özel’den sandık çağrısı: Sandığa gitmemek ‘Evet’ oyu atmak demek

SON HABERLER

Berkin’in ailesi 6 Nisan’ı hatırlattı: Bu dava bizim değil, milyonların

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle vurulup hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili soruşturma davaya dönüştü. 6 Nisan Perşembe günü görülecek duruşma öncesi baba Sami Elvan, sadece polis değil emri verenlerin de yargılanması gerektiğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...