CHP’li Özel: Olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, istifa eden üç vekilin başka bir siyasi oluşuma geçeceğini ima ederek partiye olanca zararı vermeyi amaçlayan ifadeler kullandığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, ortak açıklamayla partiden istifa etmişti. İstifalar sonrasında CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e indi.

Reklam

‘Kişisel ikbal talepleri’

Kendilerini, ’29 Ekim Gücü’ olarak nitelendiren üç ismin istifasını değerlendiren Özel şunları söyledi: “Bir başka parti veya oluşuma katılmak için yapılan tercihler, geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin düne kadar görev yapılan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri ifadeleri üzülerek takip ettik.”

‘Bakan istifasını altyazıda vermeyenler vekil istifasını canlı yayınladı’

Özel’in hedefinde istifaları canlı yayında veren medya kuruluşları da vardı:

“CHP Türkiye’nin vatandaşları için daha iyi bir gelecek için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bugün yaşananların saray tarafından, her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini görüyoruz.

Reklam

Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda bile vermeyenlerin milletvekili istifasını canlı yayında yayınlıyor olmalarının bir anlamı vardır. Bunu tüm vatandaşlarımız görmüştür. Biz de dikkatle takip ve not ettik.”

‘Yaprak dökümü olabilir ama çınar yerinde durur’

‘Saray operasyonlarının CHP’yi asla yolundan döndüremeyeceğini’ söyleyen Özel, üç vekille yapılan görüşmelerde kendilerinin ve genel başkanın son derece toleranslı, yapıcı davrandığını söyledi.

“Bu işin buraya gelmiş olması arkadaşların kendi tercihleridir. İlk günden beri kapımız açıktı. Böyle olmaması için çaba sarfettik” diyen Özel, CHP’nin kendi yolunda yürümeye devam edeceğinin altını çizdi.

Özel, “CHP’den yaprak dökümü olabilir ama çınar yerinde durur. Kökleri, dalları sağlamdır” dedi.