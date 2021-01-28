CHP’li Özel: Kitap yazsa Boğaziçi’nin kütüphanesine giremez; rektör yaptınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına ilişkin, “Kitap yazsa Boğaziçi’nin kütüphanesine giremez. Sınava girse Boğaziçi’ne girmez. Boğaziçi’nde hoca olacak liyakate sahip değil Boğaziçi’ne rektör yaptınız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün lideri olduğu AKP’nin grup toplantısında sarfettiği, “Z kuşağına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK’daki başarısızlıklaırnı anlatın” sözlerine yanıt verdi:

Reklam

“Erdoğan, Z kuşağının eskileri bilmediğini, eskilerde genel başkanımızın SSK’yı batırdığını söylüyor. Z kuşağı cumhurbaşkanı da olsa bir partinin genel başkanı da olsa kimseden talimatla bir konuda kanaat sahibi olacak bir kuşak değil. Bir konuyu merak ettiklerinde dakikalar, saniyeler içinde bilgilere erişebilen ve bu konuda vicdan terazileri de hiç sapmayan bir kuşak.”

Genel müdürlerin hükümetin aldığı kararları uyguladığını dile getiren Özel şöyle devam etti: “Erdoğan, kendi dönemiyle ilgili övünürken, ‘Ben yapmadım genel müdürlerim yaptı’ diyor mu? (…) O dönemin genel müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutsun. Akıl yürüteceksek böyle yürütmek lazım.”

‘Açık 4.5 milyardı; şimdi 407 milyar’

Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde bugünkü parayla 4.5 milyar lira açık olduğunu, bugün SGK’nın açığının 407 milyar lira olduğunu anlatan Özel, “Açık 100 kat artmış. Kemal Bey’in dönemindeki açığı söylüyor, kendi dönemindekini söylemiyor” dedi.

Reklam

‘Partili rektör’

Özel, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasına ilişkin ise şunları söyledi: “Z kuşağı sizi şuradan biliyor; Boğaziçi’ne AK Parti’li rektör atadınız. Sarıyer’in AK Parti kurucu ilçe başkanını, AK Parti’den milletvekili aday adayını, AK Parti’den Sarıyer belediye başkan aday adayını belediye başkan adayı yapmadınız, milletvekili yapmadınız ama onu getirdiniz Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör yaptınız. Partili rektör. Sonra da gidip Boğaziçi’nin kapısına kelepçe takıp Türkiye’yi dünyaya rezil ettiniz. Boğaziçi’ne rektör yaptıkları adam, Boğaziçi’nde ders verecek ehliyete sahip değil. Boğaziçi’nin kuralı var. Yurt dışında, dünyada ilk 100’ün içindeki çok popüler bir okulda doktorasını alacak ki gelip çocuklara bir katkısı olsun. Kitap yazsa Boğaziçi’nin kütüphanesine giremez. Kendisi sınava girse Boğaziçi’ne girmez. Boğaziçi’nde hoca olacak liyakate sahip değil, siz bunu Boğaziçi’ne rektör yaptınız.”

‘Aşı olun’ çağrısı

“Aşıya ulaşan aşıyı mutlaka yaptırsın. Çünkü bu hastalıktan bizi kurtarırsa bu aşı kurtaracak” diyen Özel, aşının sağlık üzerinde olumsuz etkisi olmadığının atlını çizdi.

Aşının tedariki konusunda ciddi sorun olduğunu savunan Özel, 9 milyon doz olduğu için sürecin ağırdan alındığını, Erdoğan’ın söylediği 50 milyon dozun övünülecek değil utanılacak bir rakam olduğunu ifade etti.