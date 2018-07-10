CHP’li Özel, kardeşi ‘FETÖ’ tutuklusu ismin bakan olmasını ‘manidar’ buldu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kardeşinin ‘FETÖ’ tutuklusu olduğunu belirterek atamayı ‘manidar’ buldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesini dün akşam ilan etti.

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Kabinede bir önceki dönemden yalnızca dört isim koltuğunu korudu. Yeni isimlerin siyasetin vitin isimlerinden olmaması dikkat çekti.

Özel de Twitter hesabından kabineye dair bir ayrıntı paylaştı.

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CHP’li siyasetçi, Tarım ve Orman bakanlığına atanan Bekir Pakdemirli’nin kardeşi Mehmet’in 15 Temmuz’dan sonra tutuklandığını belirterek “Kardeşi FETÖ’nün dershanesine gidenler bile ihraç olurken, bu atama çok manidar…” diye yazdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, darbe girişimi sonrası görevden alındı, ihraç edildi ve FETÖ’den tutuklandı. Kardeşi FETÖ'nün dershanesine gidenler bile ihraç olurken, bu atama çok manidar… — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 9, 2018

Tarım bakanı ise kabineye girdikten sonraki ilk açıklamasında şunları söyledi: “Benim de dün haberim oldu. Böyle bir beklenti içerisinde değildim. Biraz şaşırdım. ‘Reis-i cumhur’umuza bu görevi bana verdiği için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hizmet hem de millete hizmet imkanı doğdu. Cana başla bölgemize, İzmir’imize ve Türkiye’mize hizmet için çalışacağız.”