CHP’li Özel: Gülen belgelerinde İnce’nin duyumlarını doğrulayan eksikler var

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Fethullah Gülen’in iadesi talebiyle ABD’ye gönderilen belgeler üzerinde yaptığı incelemede CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin duyumlarını doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiğini açıkladı.

İnce, Gülen’in Türkiye’ye iadesi için çalışacağını açıklarken ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirterek “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti. Bu sözler sonrası yaşanan polemiğin ardından Adalet Bakanlığı iade talep belgelerini incelemek üzere CHP heyetini davet etmişti.

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Heyetin dün yaptığı incelemeye ilişkin ilk açıklamayı Özel Manisa Girişimciler Derneği’nin düzenlediği toplantıda yaptı.

Habertürk’ten Ahmet Ünsal’ın haberine göre Özgür Özel şöyle dedi: “Sayın İnce’nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Rapor cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Detaylı açıklamalar sayın İnce ve genel başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır.”