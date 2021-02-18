CHP’li Özel: Fahrettin ‘Altunmakas’ dünkü hakaretleri makaslamış; utanıyorsan söyleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘Altunmakas’ diye nitelediği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını sansürlediğini belirterek, “Prompter’a yazılanlar cumhurbaşkanlığının sitesine konulamadı. Utanıyorsan söyleme, söylediysen utanma” dedi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, ‘Erdoğan’ın dünkü konuşmalarından birinde Gara’daki şehitler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiğini, daha sonraki konuşmasında ise şehitler konusunda sorumluluğun devlete ait olduğunu söylediğini’ belirtti.

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‘Utanıyorsan söyleme, söylediysen utanma’

Altun’un kendisi dahil herkesi sansürlediğini ve sıranın cumhurbaşkanına geldiğini ifade eden Özel şöyle devam etti: “Prompter’a ne yazıldıysa okunuyor, bazı yazılanlarsa okunmuyor. Fahrettin ‘Altunmakas’, dünkü küfür, iftira ve hakaretleri makaslamış. Beni sansürlüyor komple. Kendisinden bahsedersem Anadolu Ajansı o kısmı hiç vermiyor. Bakanları, muhalefeti, herkesi sansürlüyor, döndü en son cumhurbaşkanını sansürlüyor. Prompter’a yazılanlar cumhurbaşkanlığının sitesine konulamadı. Utanıyorsan söyleme, söylediysen utanma. Sorumluluğunu almayacaksan, orada bulunması sizi rahatsız ediyorsa söylemeyeceksin o zaman.”

‘Müzikli kongreleri ayıplıyoruz’

Ülkede kötü giden işlerin tek sorumlusunun Erdoğan olduğunu söyleyen Özel, AKP’nin müzikli il kongrelerinin devam etmesini de eleştirdi:

“Gara’da 13 şehidi vereceksiniz, üç askerimiz de operasyon sırasında şehit olacak, Ankara İl Kongresi’nde müzikleri çalacak, kahkahaları atacaksınız. Bu Anadolu insanının geninde, örfünde, töresinde, adetinde yok. İnanın hep birlikte ayıplıyoruz, utanıyoruz.”

‘Destan olması için başarı lazım’

Özel, bir soru üzerine, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, Gara’daki operasyonun bir zafer olduğuna ilişkin Twitter çalışması yaptığını” söyleyerek, “Gara’nın bir destan olması için operasyonun başarılı olması lazım” dedi.

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‘Soylu trollüyor, gidiyor’

Özel, başka bir soru üzerine, İçişleri Bakanı Soylu’nun TBMM’deki konuşmasında ‘Gara’ya giden bir milletvekili bulunduğunu ve sorulursa ismini açıklayacağını’ belirttiğini ancak açıklamadığını belirterek, “Süleyman Soylu, geliyor, kamuoyunu trollüyor, gidiyor. Olmaz ki, bir bakanın ciddiyeti olur” dedi.

‘Salgınla mücadelede büyük tehdit’

Özel, en çok Covid-19 vakası görülen beş ilde AKP kongrelerinin düzenlenmesinin, katılanlar açısından büyük sağlık tehdidi oluşturduğunu belirterek, “AK Parti kongreleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde salgınla mücadele karşısındaki en büyük tehdit, engeldir” görüşünü savundu.





