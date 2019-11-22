CHP’li Özel: Erken seçim çağrısı gelirse davulla zurnayla ‘hay hay’ deriz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Erken seçim çağrısı gelirse davulla zurnayla hay hay deriz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam Habertürk’e konuk olan Özel, son günlerde gündemde olan erken seçim tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de erken seçim tartışması ne İYİ Parti’nin ne de HDP’nin açıklamasıyla başladı. Bu tartışmayı AK Parti ile MHP başlattı. 23 Haziran’dan önce. Seçimleri İktidar partisi ve onu destekleyen ittifak ortağı ‘İstanbul’u kaybedersek erken seçim gündeme gelecektir’ dediği anda diş macununu tüpten çıkardılar. HDP’nin tavrı son derece anlaşılır…

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CHP erkenden bu iktidardan kurtulmak gerektiğini biliyor ve istiyor. Bunu EYT için, çiftçi, esnaf, emekliler için istiyor. CHP 23 Haziran seçimlerden sonra ‘Erken seçim istemeyeceğiz’ dedik. Erken seçim kararı alınırsa bu karardan memnuniyet duyacak olan en başta biziz… Bugün Cumhurbaşkanın ağzının içine bakan bakanlardan dolayı milletvekilleri de onlara ulaşamamaktan rahatsızlar. Bugün gelinen rejimin sürdürülebilirliği yok.”

Özel, Erdoğan’ın Saray’da bir CHP’li ile görüşüp “Senin başkan olmana yardımcı olurum” dediğine dair iddiayla ilgili ise “Böyle birisinin olmadığını düşünüyorum. Böyle bir ziyareti gerçek bir CHP’linin olamayacağını düşünüyorum. Sayın genel başkanın şaşırmaması çok normal” ifadelerini kullandı.