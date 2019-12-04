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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Özel: Erdoğan ‘iki kere iki beş’ dese AK Parti’li yöneticiler onu da kabul eder

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi ile ilgili olarak, AKP milletvekillerinin tutumunu eleştirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Santrallere filtre takılma zorunluluğunun iki buçuk yıl ertelenmesine dair AKP’lilerin hazırladığı kanun teklifi TBMM’den geçmiş ancak Erdoğan’dan veto gelmişti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AKP’li vekillerin, kabul oyu verdikleri düzenlemeyi veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmelerini eleştirdi.

Özel şöyle konuştu: “AK Parti’ye gönül verenler bilsin ki AK Parti’nin Meclis grubu, partiyi şeklen yöneten yetkili kurulların hepsi de bir sabah Recep Tayyip Erdoğan kalkarsa ve ‘İki kere iki eşittir beş’ derse AK Parti grubunun yapacağı açıklama, ‘Kerrat cetvelindeki hatayı düzeltti’ olur. AK Parti grubunun bir kararı verme durumunda doğruyu tercih etme durumunun olmadığını Naci Bostancı itiraf ediyor. Bu grup, grup başkanvekili hangi parmağı kaldırırsa, o parmağı kaldırır. Bu, yasama görevini yürüten; ama vicdanen, şeklen ve beynen saraya tamamen bağlı olanların bu ülkeye kazandıracağı bir şey olmadığını gösteriyor. AK Parti’yi, başta genel başkanlarını ve Meclis grubunun bu ikircikli durumu seçmenlerine şikâyet ediyoruz.”

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