CHP’li Özel: Covid-19 verileri halen gerçekten çok uzak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 verilerinin ‘gerçekten çok uzak’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP’li siyasetçi, Twitter hesabından iki tablo paylaşarak bakanlığı eleştirdi.

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Özel’in paylaşımında yer alan Sağlık Bakanlığı tablosunda bugün Covid-19 nedeniyle 174 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir diğer tabloda ise bugün İstanbul’da 231 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi yer aldı.

Özel, tabloya ilişkin şunları yazdı: “Veriler 2 gün önceye göre gerçeğe daha yakın, ama halen gerçekten çok uzak…”

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Veriler 2 gün önceye göre gerçeğe daha yakın, ama halen gerçekten çok uzak… pic.twitter.com/gRBzTKc6kB — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 26, 2020

Bakanlığın açıkladığı ölüm sayıları, tartışmalara konu olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı günleri örnek göstererek, kentte bulaşıcı hastalık nedeniyle daha fazla kişi öldüğünü belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bulaşıcı hastalık nedeniyle ölümlere yalnızca Covid-19’un neden olmadığını, başka hastalıkların da bu şekilde kayda geçtiğini dile getirmişti.