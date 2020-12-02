CHP’li Özel, bakan Akar’a 15 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘bazı beyanlarında hakaret ettiği gerekçesiyle‘ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya Akar’ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır ile davalı Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner katıldı.

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Olgaç, Özel’in bir televizyon kanalında söylediği sözlerin cezai olarak suç, hukuki olarak da saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti. Özel’in TBMM’de de çarpıtılmış ve doğru olmayan beyanlarda bulunduğunu kaydeden Olgaç, davanın kabulünü istedi.

Güner ise mahkemenin, bildirdikleri delilleri toplamadığını, tanıkların dinlenmediğini öne sürdü. Müvekkilinin televizyondaki beyanlarının ağır ifadeler olmadığını savunan Güner, davanın reddini talep etti.

Hakim Tamer Pamuk, beyanları dinledikten sonra davayı kabul ederek Özel’in Akar’a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

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Ne olmuştu?

Akar ile Özel arasında 2018 yılı bütçe görüşmelerinde sert tartışmalar yaşanmıştı. Özel, Akar’ın Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarından yargılanan silah arkadaşlarını cezaevinde ziyaret bile etmeyerek yalnız bıraktığını söylemişti.

Bunun üzerine Akar, Özel’e 500 bin liralık tazminat talep ettiği bir ‘hakaret davası’ açmıştı.

Dava dilekçesinde, 500 bin lira manevi tazminatın yanısıra Özel’in ‘kınanması’ ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edilmişti.