CHP’li Onanç sordu: Kürt halkının temsilcileri Meclis’te olmayacaksa barış kimle olacak?

CHP parti meclisi üyesi Gülseren Onanç, HDP milletvekilleri tutukluyken barışın kimle yapılacağını sordu.

Dihaber’den Dicle Müftüoğlu ve Aynur İnedi’ye konuşan Onanç AKP’nin son bir buçuk yılda savaşı devam ettirdiğini, barış söylemlerinin gerçekçi olmadığını ve Dolmabahçe’de masadan kalktıktan sonra AKP’nin barışa yönelik herhangi bir adım atabileceğini sanmadığını söyledi.

Kürt halkının seçtiği temsilciler parlamentoda olmayacaksa barışın kimle ve kimler arasında yapılacağını soran CHP’li politikacı şöyle devam etti: “Sizin temsilcilerinizi ben hukuksuz bir şekilde tutuklayacağım ama siz beni seçer ve desteklerseniz daha sonra size barışı getireceğim demek bence en hafifinden, ahlaksızlık demek istemiyorum ama, büyük bir aldatmacadır. Kimsenin de bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Siz bunu Kürt halkına anlatamazsınız.”

Onanç, Meclis’in üçüncü partisinin temsilcileri parlamentoda yokken ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği teklifinin oylanmasının meşru olmadığını da söyledi.

Eş başkanlar dahil 11 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.

Ferhat Encü’nün tahliye edilmesiyle HDP’li tutuklu vekil sayısı 11’e düşmüştü.