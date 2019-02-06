İYİ Parti’li Nuhoğlu: Hazine yardımı almamız çeşitli gerekçelerle engelleniyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, partisinin hazine yardımı almaya hak kazanmış olmasına rağmen bunun çeşitli gerekçelerle engellendiğini söyledi.

Mecliste söz alan Nuhoğlu, diğer siyasi partilerin hazine yardımını aldıklarını ancak kendilerinin başvuruları karşısında, partilerine yapılacak yardımın ‘saklıya alındığı‘ gerekçesiyle ödenmediğini bildirdi.

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‘Bir tek biz almadık’

Seçim sonrasında hazine yardımını almak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na dilekçe verdiklerini ancak başkanlığın konunun kendi görev alanlarına girmediği gerekçesiyle müracaatlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiğini ifade etti.

İYİ Parti milletvekili, dilekçelerinin Bakanlığın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ardından Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne, oradan da Ekonomik Hizmetler Dairesi’ne gönderildiğini söyledi.

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Hazine yardımı konusunda sadece kendilerine engel çıkartıldığını belirten Nuhoğlu, “İYİ Parti’nin bundan mahrum edilmesinin hiçbir makul izahı olamaz” ifadelerini kullandı.