CHP’li Muharrem İnce canlı yayını terk etti: Gururumla kimseyi oynatmam

CHP’li Muharrem İnce, kendisinin konuk olduğu programın bölünerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının canlı olarak verilmesine tepki göstererek canlı yayını terk etti.

İnce, bu akşam Haber Global’de canlı yayına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ancak program sürerken Erdoğan’ın canlı olarak yaptığı konuşmalar ekrana getirildi.

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Bunun üzerine İnce de “Ben gururumla kimseyi oynatmam” diyerek yayını terk etti.

Haber Global, konuya ilişkin Twitter’dan şu mesajı yayınladı: “Sayın Muharrem İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize ‘Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm’ dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak Sayın İnce, Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek yerine yayını terk etti. Böyle olmasını arzu etmezdik ama biz yine de yayınımıza katılmasından dolayı Sayın Muharrem İnce’ye teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman ekranımızın açık olduğunu yineleriz.”