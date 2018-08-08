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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li muhaliflerin hamlesi: 248 imzayla tüzük kurultayı, 622 imzayla başkan seçimi

 

CHP’de kurultay isteyen muhalif kesim, 248 imza toplayarak partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme kararı aldı.

İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (Fotoğraf: CHP)

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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CHP’nin yönetim organı merkez yönetim kurulunun (MYK) bugün yapılan toplantısının ardından konuşan parti sözcüsü Bülent Tezcan, “Kurultay tartışmalarını gündemde tutmanın partinin çalışmalarına zarar vermekten başka bir yanı yoktur. Tüzük kurultayı meselesi çok ilginçtir. Tüzük kurultayı toplamak isteyenlerin yine tüzükte şartları vardır. Takım elbise istiyordum alamadım, şimdi gömlek istiyorum demek gibi olur” demişti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre muhalifler bu kez 248 imza toplayıp partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme kararı aldı.

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Çağrı heyeti, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle cumartesi günü Ankara’da bir otelde toplanmayı planlıyor. Toplantıya Muharrem İnce’nin de katılacağı belirtiliyor. Alınacak karar doğrultusunda pazartesi notere gidilerek tüzük kurultayı için imza verilecek.

Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20’sinin imzası yetiyor. Bu da 248 delegeye denk düşüyor.

Muhalifler, yapılacak tüzük kurultayında 622 imza toplayarak genel başkan seçimi yapmayı planlıyor.

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HP’de 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez’e teslim etmişti. Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmişti.

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