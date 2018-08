CHP’li muhaliflerden itiraz: Kurultay için 630 imza var, sayılarla oynanıyor

CHP yönetiminin olağanüstü kurultay için yeterli delege imzası olmadığı yönündeki açıklamasına, muhalif isimlerden itiraz geldi.

CHP’deki kurultay çağrı grubu adına açıklama yapan parti meclisi üyesi Gaye Usluer, perşembe günü 630 imzayı genel merkeze teslim ettiklerini açıklamıştı. Kurultayın toplanması için gerekli imza sayısı 621 olarak hesaplanırken genel merkez ilk değerlendirmesinde mükerrerler ve üye olmayan imzaların çıkarılması sonrası 605 imzanın kaldığını öne sürmüştü.

Reklam

Daha önce noterden tasdik ettirilmiş ancak henüz resmen işleme konmamış imzaların genel merkeze sunulması için geçerli yasal süre bugün saat 17.00’de doldu.

Söz muhaliflerde

CHP yönetimi, eline ulaşan imza sayısının 569 olduğunu belirterek olağanüstü kurultay yapılmayacağını açıkladı.

Reklam

AA’nın haberine göre kurultay isteyen çağrı heyeti “Yeterli sayıda imza genel merkeze teslim edilmiştir. Kurultay yapmamak için sayılarla oynanmaktadır” görüşünde.

Çağrı heyetinin açıklamasında 24 Haziran seçimleri sonrasında gerek parti örgütünün gerek partiye oy veren ve onu umut olarak görmek isteyen milyonların isteği doğrultusunda kurultay talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

‘Sayılarla oynandı’

Buna ‘Değişim ve Umut Kurultayı’ adı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza (630 belge ve bilgi) genel merkezimize teslim edilmiştir. Buna rağmen olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır. Olağanüstü kurultay talebimizin ‘Kim gitsin, kim kalsın, kim kalksın, kim otursun’ sorularına indirgenmemesi gerektiğinin altını defalarca çizdik. Değişim talebimizin temeli, partimizin siyasi-ideolojik çizgisinin netleşmesi, yeni bir yönetim anlayışının belirlenmesi ve bir kadro hareketinin oluşmasıydı. Bugün hala bu noktada ısrarcıyız. Olağanüstü kurultayın yapılmasına engel olarak yerel seçim sürecinin gösterilmesi gerçekle bağdaşmayan, bahane niteliğindedir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde partimizin almış olduğu yüzde 22,6’lık sonucun analizini yapmamış, öz değerlendirme yapmaktan kaçan bir siyasi anlayış ‘Yerel seçimlere hazırız’ diyerek sadece ve sadece kendisini aldatmaktadır. 24 Haziran seçim sonuçları sadece bugünün değil, CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğinin eseridir.”

CHP’nin mevcut yönetiminin bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrar ettiği vurgulanan açıklamada “Mevcut MYK’nin değiştirilmesi sorunların bir kez daha halı altına süpürülmesi olacaktır. Bugün Türkiye’de yeni bir siyasete, yeni bir muhalefet biçimine olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclis’i de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir” dendi.

‘Umut olmak için kurultay’

Olağanüstü kurultay talebinin bugün sayıların gölgesinde kalamayacak kadar güçlü ve haklı bir talep, bir çığlık olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Atanmış değil, seçilmiş delegelerimizin yarıdan çok fazlası olağanüstü kurultay talep etmektedirler. CHP’yi umut bağlayan milyonlarca seçmen ‘değişim ve umut’ talebini desteklemektedir. Bu nedenle partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı alınmalıdır. Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmemize imkan tanıyacak Tüzük Kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek program kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır. Bu tarihi sorumluluğu bugün olduğu gibi yarın da üstleneceğimizi ve üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

‘Mahkeme de dahil her seçenek masada’

Çağrı heyetinden Bolu milletvekili Tanju Özcan Habertürk’e konuştu.

Özcan, “Şaşkınlıkla izliyorum süreci. O imzaların her birinin bir hikayesi var. Noter tasdikli belgeleri bile adi fotokopi gösterdiler. Partiden istifa etmiş diyorlar. Ama bu kişilerin üyeliği şu an bile devam ediyor. 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Tasdikli belgeleri neden kabul etmiyorsunuz? Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada” dedi.

NTV’nin haberine göre de muhalifler genel merkeze 630 imza teslim ettiklerini bildirdi.