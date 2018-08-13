CHP’li muhalifler: Kurultay olmazsa tüzük kurultayı dahil haklarımızı kullanırız

CHP’de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler ‘olağanüstü kurultay olmazsa tüzük kurultayı dahil tüm demokratik haklarını kullanacaklarını’ bildirdi.

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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Kurultay isteyen CHP’li delegeler de dün Ankara’da bir araya gelerek bundan sonraki süreçte yol haritalarını tartışmıştı.

‘İktidar yürüyüşü başlamalı’

DHA’nın haberine göre yazılı açıklama yayınlayan imzacı delegeler, CHP’nin yeniden iktidar alternatifi haline gelmek zorunda olduğunu, partinin iktidar yürüşüne başlaması gerektiğini ifade etti.

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Olağanüstü kurultay için sayısal yeterlilik sağlandığını ve siyasi iradenin ortaya konduğunu dile getiren delegeler, “Bununla birlikte asıl tartışmanın sayısal yeterlilik olmadığı, siyasal ve politik olarak alınan tutumun ve iradenin asıl tartışma konusu olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır” ifadelerini kullandı.

Delegelerin açıklamasında, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal koşullar ile ‘yakın zamanda gerçekleşecek’ yerel seçimler ve CHP’nin yapısal sorunları karşısında kurultayın ertelenemez olduğu ve zorunlu halde geldiği savunuldu.

Mahkeme yok tüzük kurultayı var

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü kurultay bir an evvel toplanmalıdır. ‘Partiyi yargıda tartıştırmayacağız’ dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız. Olağanüstü kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, tüzük kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız. Ertelenemez ihtiyacımız olan yapısal sorunlarımızın tartışılacağı yer kurultaydır. Kurultayı yapmayarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaya devam etmek doğru değildir. Partimizi kamuoyunda tartıştırmanın sorumluluğu meşru ve haklı kurultay talebini yerine getirmeyenlere ait olacaktır.”